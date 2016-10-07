منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الكولومبي سانتوس تكريماً لجهوده من اجل السلام

اوسلو - أ ف ب – منح الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الجمعة، جائزة نوبل للسلام تكريماً لجهوده في انهاء خمسة عقود من الحرب في بلاده، رغم رفض الناخبين الكولومبيين اتفاق السلام التاريخي الذي وقعه مع القوات المسلحة الثورية (فارك).

وقالت رئيسة لجنة نوبل كاسي كولمان فايف، ان “لجنة نوبل النروجية قررت منح جائزة نوبل السلام للعام 2016 للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، تكريماً لجهوده في انهاء اكثر من 50 عاماً من الحرب الاهلية في بلاده”.