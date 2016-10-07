مقتل 3 وجرح 10 إثر انفجار قنبلة على متن قطار في باكستان

كراتشي – الأناضول – أعلن مسؤول في السكك الحديدية الباكستانية، الجمعة، مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح 10 آخرين، في انفجار قنبلة داخل قطار يقلّ ركاباً جنوب غربي البلاد.

وقال طفيل أحمد المسؤول في السكك الحديدية، في تصريحات صحافية، إن القنبلة انفجرت اليوم، بالقرب من قرية ماش بإقليم بلوشستان، مشيراً إلى أن القطار كان متجهًا من مدينة كويتا (عاصمة بلوشستان) إلى مدينة روال بيندي التابعة لإقليم بنجاب.

ولفت إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات مجاورة واصفاً بعض الحالات بـ”الحرجة”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، إلا أن أصابع الاتهام تُوجه لمجموعات انفصالية تنشط في بلوشستان جنوب غربي البلاد، وتنفذ هجمات ضد القوات الحكومية.

ويدّعي انفصاليون ضم إقليم بلوشستان الغني بالموارد المعدنية، بالقوة من قبل باكستان عند تأسيسها عام 1947، ويلجأون لحمل السلاح من أجل استقلال الإقليم عن البلاد.

ويشكل الإقليم 44% من مساحة باكستان، ويقطنه قرابة 8 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان باكستان البالغ 200 مليون نسمة.