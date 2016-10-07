عريقات: إسرائيل تدمر حل الدولتين باستمرارها بالاستيطان

رام الله - د ب أ – ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الجمعة، بقرار الحكومة الإسرائيلية بطرح المزيد من العطاءات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال عريقات،في بيان صحافي عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف وقناصل عدداً من الدول في رام الله، إن استمرار حكومة إسرائيل بالاستيطان “يؤكد أن استراتيجيتها هدفها تدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين (الأبرثايد)”.

ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية، وإلى مقاطعة شاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن مجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية سيبحث خلال جلسته الأسبوعية الأحد استئناف عمل قسم الاستيطان على نطاق كامل بعد أن كان مجمداً خلال السنتين الماضيتين.

وأعرب وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل الذي طرح مشروع القرار، عن أمله في أن يتم تحويل الاعتمادات اللازمة لإقامة المباني ومشاريع البني التحتية في التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية.