الفنانة التونسية علياء بالعيد تظهر بلباس شفاف يكشف نصفها الأعلى على التلفزيون

تونس ـ ظهرت الفنانة التونسية علياء بالعيد في برنامج “كلام الناس″ على قناة “الحوار التونسي” الخاصة، ولأول مرة، بلباس شفاف يكشف نصفها الأعلى.

وأثار ظهور الفنانة التونسية بلباس شفاف جدًا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لمثل هذه “الخرجات”، وآخر معتبرًا أنّ الأمر عاديّ خاصة في الوسط الفني.

واعتبر ناشطون هذا الظهور للفنانة التونسيّة بأنه وصمة عار في تاريخها الفني والصورة الرديئة التي ظهرت بها لن تمحى من الأذهان.

وأمام كمّ التعليقات الهائل الذي انتقد وهاجم ظهور بالعيد بلباس فاضح، ردت الفنانة التونسية في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بالقول: “شكرًا لكل من يحبّني، وتعاطفوا معي..”، وشددت على أنّ “الحكاية تافهة”، و”الله يهدي اللّي ظلموني”.