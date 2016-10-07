اعلامية كويتية تغضب السعوديين بعد رفضها قيادة المرأة السعودية للسيارة

الكويت ـ لقيت تغريدات الإعلامية الكويتية روان بن حسين، التي اشتهرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء كبيرًا وسط السعوديين، بعد أن رفضت في تغريداتها قيادة المرأة السعودية للسيارة.

وعلقت روان في تغريدات باللغة الإنجليزية، بأنّ “المرأة لا يمكنها القيادة، لأنه يجب حمايتها ومعاملتها كأميرة”. كما أكدت في تعليقات أخرى رفضها فكرة قيادة المرأة السعودية للسيارة.

وأدت هذه التغريدات إلى إطلاق هاشتاغ #روان_بن_حسين_ماتبينا_نسوق على موقع “تويتر”، استهجن فيه كثير من السعوديين تدخل روان، وهي غير سعودية، بشأن لا يعنيها، حيث علقت هيفاء المالكي: “تبي تشتهر عحساب السعودية”.

وقالت راء المطيري “لاتعطونها أكبر من حجمها نسوق مانسوق شدخلها”.

وأيدت ميمي بقولها “افففففف لحد يتكلم ف حقوقنا الا احنا فكل مكان يقطو”.

واستنكرت ريما بقولها “مو فاهمة ليش تسوون لها هاشتاق على أساس بيدها القرار”.

بدورها قالت منال “أتفهم الدرر على اعتراضهم للقيادة بس بكل سناب تسوقين وتترقصين وما تبيننا نسوق!!”.

يذكر أن السعودية تشهد بين الفينة والأخرى حملات تطالب فيها ناشطات سعوديات بحقهن بقيادة السيارة، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح الباب على مصراعيه على حقوق المرأة في المملكة.