الاتحاد الفرنسي يُنصف بالوتيلي

باريس ـ قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلغاء قرار الإيقاف ضد الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق نيس، بسبب تعرضه للطرد خلال مواجهة لوريان الماضية بالدوري الفرنسي.

وتلقى بالوتيلي البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة أوليفييه توال، بعد أن تلقى إنذارين، الأول لخلعه القميص أثناء الاحتفال بهدفه في مرمى الخصم، والثاني بسبب تدخله القوي مع أحد لاعبي لوريان.

ووفقًا لشبكة “ESPN”، فإن الإعادة التلفزيونية لم تظهر أي احتكاك بين بالوتيلي ومورييرا لاعب لوريان، بالإضافة لتقرير الحكم، لذلك قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلغاء البطاقة الثانية.

وبهذا القرار يمكن لبالوتيلي المشاركة في مباراة فريقه أمام ليون 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وقاد بالوتيلي نيس لتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 20 نقطة، ونجح في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات خاضها مع الفريق حتى الآن.