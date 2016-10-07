مدافع المنتخب الإسباني راموس يهدد منتقديه: سأخرسكم

مدريد ـ أعرب سيرجيو راموس مدافع المنتخب الإسباني، عن غضبه الشديد من صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الماتادور ضده، خلال مواجهة المنتخب الإيطالي، مساء أمس الخميس، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتسبب راموس في احتساب ركلة جزاء لصالح إيطاليا، نجحت من خلالها في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 82 عبر دانيلي دي روسي.

وقال راموس، خلال تصريحاته الصحفية عقب اللقاء “الفارق بين إسبانيا وإيطاليا، هو حين يخطئ بوفون يصفق له الجماهير في الملعب، وفي إسبانيا يطلقون عليك صافرات الاستهجان”.

وأضاف “هؤلاء من انتقدوني عليهم أن يفرحوا بأنفسهم لأنني سوف أخرسهم في النهاية”.

وتابع راموس “أنا فخور بالمباراة، وليس بركلة الجزاء، مستوى الكثافة الذي أظهرناه كان عاليا، واستغلوا قوتهم”.

واختتم مدافع ريال مدريد حديثه بقوله “تعادلنا أمام منتخب كبير، ولاحظنا الفارق الكبير بالمقارنة بين آخر لقاء بيننا في كأس الأمم الأوروبية 2016″.