الكرملين: بوتين يزور تركيا الاثنين المقبل

موسكو - د ب ا – أعلن الجهاز الصحافي للكرملين، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوف يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي في اجتماعه الثالث والعشرين في مدنية اسطنبول التركية يوم الاثنين المقبل.

واضاف البيان ” بوتين سوف يتحدث في جلسة خاصة في المنتدى”.

وسوف يجري الرئيس الروسي ايضاً محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان. وقال مسؤول في الكرملين انه سوف يتم خلال المحادثات بين الزعيمين مناقشة قضايا تتعلق بالعلاقات التركية الروسية وجدول الاعمال الاقليمي والدولي . ومن المقرر التوقيع على اتفاقيات ثنائية.

وعلى هامش المنتدى، سوف يلتقي الزعيم الروسي ايضاً رؤساء دول آخرين يشاركون في الاجتماع.

كان السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، قد صرح في وقت سابق ان بوتين سوف يعقد اجتماعاً منفصلاً مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.