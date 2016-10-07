الدفاع الروسية: ننظر في احتمال العودة الى قواعدنا في كوبا وفيتنام

موسكو - د ب ا – أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، الجمعة، أن الوزارة تدرس احتمال العودة إلى كوبا وفيتنام حيث كانت توجد قواعد عسكرية روسية.

وقال بانكوف، أمام مجلس الدوما: “نحن نقوم بدراسة هذه المسألة”، مشيراً إلى أنه لا يريد الدخول بالتفاصيل، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد بانكوف، أن قيادة وزارة الدفاع تعيد النظر في القرارات التي تم اتخاذها لإلغاء القواعد في هذين البلدين.

يذكر ان الاتحاد السوفيتي السابق كان له قاعدة عسكرية في كوبا في منطقة “لورديس″، فيما تمركز الوجود الروسي في فيتنام تحديداً في قاعدة “كامران” البحرية.وتم سحب القوات الروسية من القاعدة عام 2002.