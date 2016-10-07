القوات الروسية تقول إنها قتلت 6 متشددين أحدهم من الدولة الإسلامية

موسكو - رويترز – قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، إن قوات الأمن قتلت ستة متشدددين الجمعة في جمهورية الإنجوش الروسية، بينهم مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية كان يخطط لهجمات إرهابية.

وقالت في بيان إن القوات الخاصة بجهاز الأمن الاتحادي حاصرت منزلاً في نازران عاصمة الإنجوش، وأقنعت متشددين فيه بترك طفل كانوا يحتجزونه ثم فتحوا النار عليها. وأضافت أنه قتل أربعة متشددين في تبادل لإطلاق النار.

ومضى البيان قائلاً إن متشددين آخرين قتلا في عملية خاصة بمنطقة ريفية خارج نازران، أحدهما اشترك في القتال في سوريا وعاد إلى الإنجوش لاستئناف “النشاط الإرهابي في الجمهورية.” ووصفته اللجنة بأنه “مبعوث من الدولة الإسلامية”.

وخاضت موسكو حربين مع انفصاليين في جمهورية الشيشان المجاورة بمنطقة القوقاز. لكن شمال القوقاز حيث أغلبية السكان مسلمة لا يزال مضطرباً بسبب البطالة والفساد اللذين يدفعان بعض الشبان إلى التشدد الإسلامي.