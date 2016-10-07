مقتل يمني في جازان السعودية بمقذوفات عسكرية من بلاده

السعودية - الأناضول - لقي يمني مصرعه، الجمعة، إثر سقوط مقذوف عسكري من داخل بلاده على محافظة “الطوال” بمنطقة جازان جنوبي السعودية.

وقال الدفاع المدني السعودي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن فرقه في جازان باشرت “سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية؛ مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة طفلة ووالدها من الجنسية اليمنية وتم نقلهم للمستشفى”.

ولم يحدد الدفاع المدني نوعية المقذوفات أو هوية الجهة التي أطلقتها، لكن الشريط الحدودي يشهد معارك متصاعدة بين الحوثيين والجيش السعودي منذ أسابيع، بعد انهيار هدنة قادها زعماء قبليون في مارس/آذار الماضي، وأثمرت عن تهدئة وتبادل للأسرى ونزع لمئات الألغام.

وشهد أغسطس/ آب الماضي، أعلى معدل لسقوط الضحايا المدنيين في القرى الحدودية جنوبي السعودية، منذ انطلاق عملية “عاصفة الحزم” في اليمن ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في مارس/ آذار 2015، بعد سقوط 19 قتيلاً مدنياً، و43 مصاباً، كما احترقت محطة كهربائية.

ونجحت أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية التي تستخدمها القوات السعودية، في التصدي لعشرات من الصواريخ الباليستية القادمة من الأراضي اليمنية فوق سماء نجران وجازان.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام/ جناح صالح، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من “عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة جماعة “أنصار الله” والقوات الموالية لصالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.