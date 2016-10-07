بان كي مون: عملية السلام في كولومبيا لا يمكن أن تتراجع

الأمم المتحدة- أ ف ب- كشف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة أن عملية السلام في كولومبيا “قطعت شوطا بعيدا ولا يمكن ان تتراجع الان”، مشيرا إلى أن منح الرئيس خوان مانويل سانتوس جائزة نوبل للسلام يعطي الكولومبيين “املا وحافزا”.

وقال بان كي مون في بيان إن منح الجائزة الذي حصل “في لحظة بالغة الاهمية… يعطي الشعب الكولومكبي الامل والحافز الضروريين”.

واضاف ان عملية السلام “قطعت شوطا بعيدا ولا يمكن ان تتراجع الان”، حتى لو ان الشعب الكولومبي رفض في استفتاء الاتفاق المعقود بين السلطات والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا. ودعا الى ان يكون “مصدر الهام لعالمنا”.

منح الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الجمعة جائزة نوبل للسلام، لجهوده في ابرام الاتفاق التاريخي الموقع مع القوات المسلحة الثورية في 26 ايلول/ سبتمبر، بعد نزاع مسلح استمر 52 عاما.