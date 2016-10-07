ناشطة من ركاب سفينة “زيتونة”: إسرائيل عاملتنا جيدا لتخفي عارها

مدريد- الأناضول- وصلت الناشطة الإسبانية ساندرا باريلارو، التي كانت على متن سفينة “زيتونة” إلى مطار مدريد باراخاس الدولي، بعد توقيف إسرائيل لطاقم السفينة المكون من ناشطات من جنسيات مختلفة وترحيلهن إلى بلادهن.

وكان في استقبال باريلارو في المطار، أصدقاؤها ومنظمة “رومبو غزة”، وقد خرجت من المطار وهي تلف حول رقبتها الوشاح الفلسطيني.

وقالت باريلارو، في تصريحاتها للأناضول: “إن إسرائيل أوقفتنا بشكل مخالف للقانون في المياه الدولية، حيث كنا على بعد 45 ميل عن غزة”.

وذكرت الناشطة الإسبانية أن البحرية الإسرائيلة اقتادتهم إلى أحد الموانئ، قائلة “لم تسمح لنا بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ومن أجل أن تخفي عارها قامت بمعاملتنا بشكل جيد وأسكنتنا في فندق مترف، وأول شي فعلوه هو مصادرة كاميرات التصوير منّا”.

وأكدت باريلارو أنَّ منظمات المجتمع المدني الدولي، ستواصل حملاتها من أجل كسر الحصار عن أهالي غزة.

وأبحرت سفينة “زيتونة”، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، من ميناء “مسينة” بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ غزة، على متنها ناشطات من جنسيات مختلفة (إسبانيا، والسويد، والنرويج، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة).

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة “حماس″ في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/ كانون ثان 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.