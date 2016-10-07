القوات الفلبينية تعتقل ثلاثة أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجير سوق في سبتمبر

مانيلا- د ب أ- قال مسؤولون، الجمعة، إن القوات الفلبينية اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه بأن لهم علاقة بتفجير سوق ليلي في مسقط رأس الرئيس رودريجو دوتيرتى، راح ضحيته 15 شخصا في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال وزير الدفاع دلفين لورنزانا إنه يعتقد أن المشتبه بهم أعضاء في جماعة اسلامية تعهدت بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وتابع لورنزانا انه تم إلقاء القبض عليهم يوم الثلاثاء الماضي بعد محاولتهم الهرب من نقطة تفتيش في مدينة كوتاباتو، على بعد 895 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضاف أن القوات تبحث عن 10 أعضاء آخرين في جماعة ماوتى، يزعم انهم شاركوا في تفجير سوق ليلي في مدينة دافاو على بعد 960 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقال لورنزانا إن “تحقيقنا الأولي أظهر أيضا أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من التفجيرات” في أجزاء أخرى من المنطقة الجنوبية من مينداناو.