400 قتيل على الأقل في هايتي اثر مرور الاعصار ماثيو

بور او برنس- أ ف ب- اوقع الاعصار ماثيو 400 قتيل على الاقل في هايتي اثناء مروره مطلع الاسبوع كما اعلن سناتور الجنوب ارفيه فوركان لوكالة فرانس برس الجمعة في حصيلة لا تزال موقتة.

ولا يزال من الصعب الوصول إلى كثير من المناطق ولم تجمع السلطات بعد كل الارقام. وكان الدفاع المدني في منطقة الجنوب تحدث عن حصيلة 315 قتيلا لكن هذه الارقام لا تشمل مقاطعات كامب بيرين وكوتو وارنيكي.

وتعرض جنوب البلاد برمته لفيضانات وضربته رياح عنيفة جدا واحيانا لساعات طويلة.

وهايتي ضعيفة جدا امام الكوارث المناخية بسبب تقلص مساحة الغابات فيها.

وطاولت الرياح والامطار الاف المنازل واصابت باضرار مدارس ودمرت مساحات زراعية كبيرة فضلا عن شركات وطرق وجسور. وفي الجنوب وحده، دمر الاعصار اكثر من 29 الف منزل.

وقال جان ميشال فيغرو مدير منظمة “كير هايتي” غير الحكومية ان الدمار طاول نحو ثمانين في المئة من مباني جيريمي، عاصمة مقاطعة غراندانس الجنوبية التي يقيم فيها نحو ثلاثين الف شخص.

وتم إجلاء اكثر من 21 الف شخص فيما يحتاج 350 الفا إلى المساعدة بحسب مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

ومع الفيضانات، تخشى السلطات زيادة كبيرة في حالات الكوليرا.