وزير تركي يحذر من إمكانية نزوح مليون شخص بسبب الصراع في حلب

إسطنبول- د ب أ- حذر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، الجمعة، من أن الصراع في حلب السورية المجاورة قد يؤدي لنزوح مليون شخص.

وقال عمر جيليك، وفقا لوكالة أنباء دوجان التركية الخاصة، “بدون أدنى شك، حلب ليست فقط مشكلة الشرق الأوسط. والصراع الدائر هناك سوف يسبب خروج مليون شخص آخرين”.

ومنذ أكثر من عام ظلت الحدود التركية مع سورية مغلقة إلى حد كبير. وفي العام الماضي، غادر مئات الآلاف من اللاجئين تركيا صوب أوروبا، وغالبا ما انطلقوا في رحلات خطرة بالقوارب. وتستضيف البلاد أكثر من مليوني لاجئ سوري.

ويسيطر المتمردون على شرق حلب المحاصر حاليا، وسط قصف روسيا والطائرات السورية للمنطقة. وتتقدم القوات الموالية للحكومة أيضا في معقل المعارضة. وتعد تركيا داعما قويا للجماعات المتمردة في سورية.

وقبل الحرب، كانت حلب المركز التجاري الأهم في سورية.

وحذرت تركيا هذا الأسبوع أيضا من أن المعركة لاستعادة الموصل، العراقية، من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قد تؤدي هي الأخرى إلى مليون لاجئ.