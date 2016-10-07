روسيا تعلن استعدادها لدعم مبادرة دي ميستورا إذا غادرت جبهة النصرة حلب

موسكو- أ ف ب- اعلنت روسيا الجمعة “استعدادها لدعم” مبادرة الموفد الاممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا حول وقف لاطلاق النار في حلب، اذا غادر جهاديو جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) المدينة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لشبكة “بيرفي كانال” الروسية العامة “اذا غادرت جبهة النصرة مع كل اسلحتها في اتجاه ادلب حيث تتمركز قواتها الاساسية، سنكون مستعدين لدعم هذه المقاربة ومستعدين ايضا لدعوة الحكومة السورية إلى الموافقة عليها”.

وكان دي ميستورا اقترح على مقاتلي جبهة فتح الشام مغادرة شرق حلب، وعلى النظام السوري وروسيا وقف قصفهما للشطر الشرقي من المدينة.

وتساءل لافروف “ولكن ماذا سيحل بالقسم الاخر من المقاتلين الذين انضموا إلى جبهة النصرة؟”، واضاف “اذا ارادوا المغادرة مع اسلحتهم، لا مشكلة. لكن اذا ارادوا البقاء في المدينة، يجب التوصل إلى اتفاق منفصل حول ما يتعين القيام به حول هذه المشكلة”.

ويشن النظام السوري مدعوما من الطيران الروسي منذ اسبوعين هجوما واسع النطاق لاستعادة الاحياء الشرقية في حلب والتي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. واحرزت القوات الحكومية بعض التقدم اثر قصف كثيف ادى الى مقتل المئات وتدمير بنى تحتية مدنية، لكن كثافته تراجعت في الايام الاخيرة.

ودعت فرنسا وبريطانيا الجمعة الى وقف قصف مدينة حلب فيما بدأ مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا حول الأزمة في سوريا.