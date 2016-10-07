سفينة حربية روسية عبرت البوسفور لدعم حملة الضربات في سوريا

اسطنبول- أ ف ب- عبرت السفينة الحربية الروسية “ميراج” الجمعة مضيق البوسفور في اسطنبول متوجهة إلى المتوسط لدعم حملة الضربات الجوية الروسية في سوريا كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

والسفينة الحربية التي غادرت قاعدة سيفاستوبول في القرم الخميس، مهمتها حماية سفن حربية اخرى من غواصات او سفن.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس جنودا من البحرية الروسية على متن السفينة التي تنقل منصات صواريخ عابرة وكذلك مدفعية.

وكانت سفينة “ميراج” شاركت في الحرب عام 2008 بين جورجيا وروسيا حول منطقة اوسيتيا الجنوبية المدعومة من موسكو.

واستخدمت البحرية الروسية صواريخ عابرة لضرب سوريا للمرة الاولى في تشرين الاول/ اكتوبر واطلقتها من بحر قزوين وكذلك في كانون الاول/ ديسمبر الماضي حين اطلقت من غواصة في المتوسط.

وسبق ان عبرت عشرات السفن الحربية الروسية مضيق البوسفور في الاتجاهين وخصوصا حين صعدت روسيا عملياتها العسكرية في سوريا.