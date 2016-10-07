نجلاء فتحي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لحمدي قنديل

القاهرة ـ قالت الفنانة المصرية الكبيرة نجلاء فتحي فى تصريحات صحافية إن زوجها الإعلامي الكبير حمدي قنديل، الذي كان يعالج بالمستشفى الجوي للقوات المسلحة منذ فترة قد غادرها، بعد ما تماثل للشفاء، ويجري حاليا العلاج الطبيعي بالمنزل.

الفنانة الكبيرة أعربت عن شكر وامتنان زوجها الإعلامي للأطباء بالمستشفى الذي يعمل وفق أفضل نظام وبأحدث الأجهزة والتقنيات، كما خصت بالشكر الأطباء حسن الظاهر وأشرف الوكيل ووائل سمير وأشرف سعيد والذين أشرفوا على علاج قنديل.

وأشارت نجلاء فتحي إلى أن الإعلامي حمدي قنديل تحسنت حالته الصحية ويباشر حياته الطبيعية بمتابعة العلاج الطبيعي، بعد إجراء جراحة ناجحة له بتركيب مفصل الفخذ.

جدير بالذكر أن الاعلامي الكبير قد قضى حوالى 30 يوما بين الأدوية والأجهزة وغرفة العمليات، حتى أن الزيارات كانت مقتصرة على الأقارب فقط.