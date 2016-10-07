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ملكة جمال الاردن التي أثارت السخرية تفجّر مفاجأة من العيار الثقيل

Oct 07, 2016

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عمان ـ كشفت زينة العلمي الحاصلة على لقب ملكة جمال الاردن في مصر عام 2014، انها تفكر بدخول عالم السينما، بعد تلقيها العديد من العروض لخوض التجربة في السينما المصرية مع “ابطال كبار”.

واضافت العلمي والتي تم منحها لقب سفيرة السلام العالمي في دبي لـ”رؤيا”، أنها ما زالت تفكر في العروض المقدمة لها.

وسبق أن اجتاحت موجة من السخرية، مواقع التواصل الاجتماعي بعد “تتويج” العلمي بلقب ملكة جمال الاردن، واعتبار العديدين أنها متواضعة الجمال ولا تستحقه.

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