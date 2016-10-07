“أبو سن” يخرج من السجن بكفالة

الرياض ـ أطلقت شرطة العاصمة السعودية الرياض سراح نجم “you now” الشهير “أبو سن” بكفالة، الخميس، بعد أكثر من 10 أيام على حبسه.

كانت الشرطة السعودية القت القبض على”أبو سن”، الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2016، موجهة له تهمة الظهور بشكل مسيء عبر برنامج “you now”.

وأثارت قضية “أبوسن” جدلا واسعًا في المملكة فالبعض يعتبره شخصية ترفيهية مبدعة، وآخرون يرون أنه يتجاوز الحدود والأعراف في المجتمع السعودي المحافظ.

وأصبحت قضية أبوسن الآن قضية رأي عالمية بعد أن تناولتها وسائل إعلام في أنحاء العالم.

ونال أبو سن شهرته من خلال فيديوهات كوميدية قام بنشرها لمحادثه عبر برنامج ” you now”، مع فتاة أميركية تدعى كريستينا (21 عاماً)، وهو ما أثار سخرية رواد الشبكات الاجتماعية، نظراً للمواقف الطريفه التي وقعت بينهما كونه لا يتحدث اللغة الإنجليزية لكنه استمر في الحديث معها.