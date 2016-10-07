أطعمة تفسد الحمية

لندن ـ إذا كنت تفكر في إنقاص وزنك فلا يتعين عليك فقط اتباع نظام غذائي مناسب يساعدك على تحقيق هدفك، وإنما يتعين عليك أيضاً معرفة أنواع الأطعمة التي قد تبدو مفيدة لك أثناء الحمية لكنها في حقيقة الأمر، تفسدها.

إنقاص الوزن بفعالية وصحة يتطلب اتباع نظام غذائي سليم يحتوي على كميات مناسبة من البروتين، الألياف، الدهون والكربوهيدرات، هذا فضلاً عن ممارسة الرياضة، لذا يفضل استشارة خبير تغذية لاختيار النظام الذي يناسب جسمك.

وإليكم فيما يلي 4 أنواع من الأطعمة التي قد تفسد حمية إنقاص الوزن دون أن نشعر لأنها أطعمة تبدو صحية رغم خطورتها على الحمية، حسب ما أكده موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة وهي كالتالي:

1ـ الشوفان سريع التحضير

يحتوي الشوفان سريع التحضير على السكر والذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يترتب عليه في نهاية المطاف زيادة الوزن، لذا ينصح بتناول الشوفان التقليدي أثناء الحمية.

2- ألواح البروتين

قد تبدو وكأنها خيار صحي، لكن ألواح البروتين تعتبر على النقيض تماماً لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، الأمر الذي يجعلها من الأطعمة التي تفسد نظامك الغذائي الخاص بإنقاص الوزن.

3- مشروبات الطاقة والعصائر الجاهزة

تعد مشروبات الطاقة والعصائر الجاهزة خيار غير مناسب أثناء الحمية، لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والتي تضيف إلى وزنك كيلوغرامات غير مرغوب فيها.

4- الحليب والزبادي

رغم أنهما يحتويان على كمية وفيرة من الكالسيوم الضروري للجسم، إلا أن الحليب والزبادي يحتويان على السكر أيضاً، الأمر الذي يستوجب الحذر عند تناولهما أثناء الحمية أو استبدالهما بالأطعمة الغنية بالكالسيوم أيضاً مثل الخضروات الورقية، البقول والأسماك.