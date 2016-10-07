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حزب علماني جزائري معارض يقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية

Oct 07, 2016

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الجزائر ـ د ب أ ـ أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض بالجزائر، اليوم الجمعة، مشاركته في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في عام .2017

وكان الحزب -الذي يعد من أبرز مناوئي النظام الجزائري وأحد أقطاب هيئة التشاور والمتابعة التي شكلتها المعارضة- قاطع الانتخابات التشريعية والمحلية لعامي 2002 و.2012

وصوت أعضاء المجلس الوطني للحزب المنعقد في دورة عادية، اليوم ، لصالح قرار المشاركة بالأغلبية الساحقة، ليصبح بذلك أول حزب معارض يعلن بشكل رسمي حضوره في الاستحقاق الانتخابي القادم.

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