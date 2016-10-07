كيري يندد بـ”جرائم حرب” في حلب وآيرولت يشير الى “لحظة الحقيقة”

واشنطن ـ أ ف ب ـ ندد وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الفرنسي جان مارك آيرولت الجمعة ب”جرائم حرب” تحصل في مدينة حلب السورية، وحذرا من ان روسيا ستواجه “لحظة الحقيقة” السبت امام الامم المتحدة.

واستقبل كيري آيرولت في مقر الخارجية بعدما زار الوزير الفرنسي موسكو الخميس حيث بحث مشروع قرار دولي ابدت روسيا “استعدادها للعمل” عليه ولكن بشروط. وهذا المشروع الذي اعدته باريس وقد يطرح على التصويت السبت يلحظ اعلان وقف لاطلاق النار في حلب للسماح بايصال المساعدات الانسانية الى السكان المحاصرين.

وقال كيري “الليلة الماضية هاجم النظام مجددا مستشفى حيث قتل 20 شخصا واصيب مئة. على روسيا والنظام ان يقدما للعالم اكثر من تفسير لاسباب عدم كفهما عن ضرب مستشفيات وبنى تحتية طبية الى جانب اطفال ونساء”. وطالب “بتحقيق ملائم في (حصول) جرائم حرب”.

ولم يسجل المرصد السوري لحقوق الانسان ومراسلو وكالة فرانس برس وقوع أي عملية قصف ضد مستشفى خلال الساعات الماضية في منطقة حلب.

وقال الوزير الاميركي الذي صعد لهجته في الايام الاخيرة منذ وقف الحوار بين واشنطن وموسكو حول سوريا “من يرتكبون (ذلك) ينبغي تحميلهم مسؤولية أفعالهم. هذا الامر ليس مجرد حادث. انه استراتيجية محددة الهدف لترهيب المدنيين وجميع من يقف في وجه (تحقيق) أغراضهم العسكرية”.

ويبحث مجلس الامن الدولي الجمعة الوضع الانساني الكارثي في الاحياء الشرقية المحاصرة لحلب حيث احرزت القوات الحكومية تقدما محدودا.

وطلبت موسكو التي تدعم عسكريا هجوم النظام على مقاتلي المعارضة في حلب، عقد اجتماع طارىء للاستماع الى تقرير من الموفد الاممي الخاص ستافان دي ميستورا الذي هاجم موسكو الخميس محذرا من تدمير كامل لشرق حلب مع بلوغ نهاية العام.

واعتبر آيرولت ان تصويت مجلس الامن السبت على مشروع القرار حول سوريا سيشكل “لحظة الحقيقة” بالنسبة الى روسيا.

وصرح آيرولت في حضور نظيره الاميركي “غدا سيكون لحظة الحقيقة، لحظة الحقيقة بالنسبة الى جميع اعضاء مجلس الامن: هل تريدون، نعم ام لا، وقفا لاطلاق النار في حلب؟ والسؤال يطرح خصوصا على شركائنا الروس″.

واضاف “هذا المشروع الذي نطرحه هو بالتاكيد برسم النقاش لكنه يتضمن نقطتي قوة. الاولى هي وقف اطلاق النار ووقف القصف والتحليق الجوي فوق حلب (…) الثانية هي ايصال المساعدة الانسانية. لن نسكت (…) عن تدمير حلب”.