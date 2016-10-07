مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول سوريا

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” ـ من عبد الحميد صيام ـ بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك بناء على طلب من الممثل الدائم للاتحاد الروسي، فيتالي تشوركين، والذي يتولى الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الحالي.

وذكرت مصادر دبلوماسية للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن مبعوث الأمين العام إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، سيقدم إحاطة إلى أعضاء المجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من جنيف حول الحصار والقصف الذي تتعرض له حلب منذ أكثر من شهر من قبل قوات النظام السوري ومليشياته وبدعم جوي روسي. وسيطلب المندوب الروسي من السيد دي مستورا توضيحات أكثر حول تصريحاته أمس والتي قال فيها إنه على إستعداد أن يضمن سلامة المقاتلين ال 900 أثناء إنسحابهم من حلب كي لا يتم تدمير المدينة بالكامل خلال الشهرين القادمين.

ويأتي انعقاد الجلسة علي خلفية إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، استمرار المناقشات الداخلية داخل الإدارة الأمريكية بشأن الخيارات غير الدبلوماسية من أجل إنهاء الأزمة السورية، متجاهلة بذلك تحذير الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف،في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الروسية موسكو من أن “أية هجمات جوية وصاروخية على المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد “ستشكل تهديدا” على العسكريين الروس في سوريا.”

من جهة أخرى تواصل فرنسا جهودها لإقناع بقية أعضاء مجل الأمن لتبني مشروع القرار المتعلق بالأوضاع في حلب والذي تم توزيعه على بقية أعضاء المجلس يوم السبت الماضي. فقد قام وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرو، بزيارة لموسكو الخميس وهو في طريقه اليوم إلى واشنطن، وذلك في إطار جهود دبلوماسية تبذلها باريس للتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية تحاول فرنسا إقراره في مجلس الأمن كقرار جديد يتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية.

يتضمن مشروع القرار الفرنسي، والذي حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، خمس فقرات عاملة من بينها بند يدعو إلى إعادة تفعيل إتفاقية الهدنة الموقعة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر الماضي. كما يتضمن السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية للمحاصرين شرقي حلب دون عوائق وبضمانات حماية من كافة الأطراف. كما يتضمن مشروع القرار وقف الطلعات الجوية فوق حلب عند دخول الهدنة مرحلة التنفيذ. وحسب مشروع القرار فإن آلية سيتم إنشاؤها لمراقبة الهدنة يشارك فيها عدد من الخبراء من مجموعة الدعم الدولية لسوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد وصفت المحادثات مع روسيا في المسألة السورية بأنها في “غرفة العناية المركزة” ولكن لم يحن وقت نعيها، في إشارة إلى أن المحادثات الثنائية مجمدة حاليا بسبب التصعيد الروسي في عمليات القصف شرقي حلب حيث تؤكد مصادر الأمم المتحدة أن نحو ربع مليون مدني على الأقل محاصرون في المنطقة. وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن المشروع الفرنسي يحاول أن يتجنب الفيتو الروسي ويكسر حالة الجمود التي وصلت إليها الأوضاع في سوريا ووقف تبادل الاتهامات بين روسيا والولايات المتحدة.