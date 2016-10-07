الشرطة تعلن تعرّض مركز لإيواء اللاجئين لإطلاق نار جنوبي فرنسا

فرنسا- الأناضول- تداولت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، أنباءً عن تعرّض مركز لإيواء اللاجئين، في محافظة إيزير جنوبي البلاد، أمس، إلى إطلاق نار من بندقية صيد، دون أن يخلّف إصابات أو قتلى.

وذكرت المصادر، نقلاً عن شرطة المحافظة، أن المركز استُهدف فجر أمس الخميس، غير أن الشرطة لم تعلن عن الهجوم إلاّ اليوم.

وأوضحت الشرطة، أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو قتلى، مشيرة إلى أن الأعيرة النارية أطلقت باستخدام بندقية صيد.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الرسمية تتحفظ عن الإدلاء بمعلومات حول ما إذا كان هناك لاجئون داخل مركز الإيواء أو أعدادهم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن عبارات عنصرية ضد الأجانب والمهاجرين وجدت مكتوبة على جدران الشوارع المحيطة بالمركز، فيما قالت الشرطة إنها ستفتح تحقيقاً لتقصّي الحقيقة ومعرفة الجناة.

وتعقيباً على الحادث، قالت الناشطة اليسارية ستيفاني بلومبي لـ “الأناضول” إن”سكان المدينة تتملّكهم مخاوف من استقبال 250 لاجئاً، وذلك بسبب تهويل الرقم من قبل بعض الأطراف السياسية المحايدة”، لافتة إلى “وجود مساع من قبل بعض الشخصيات السياسية حتى على الصعيد الوطني للترهيب من الأجانب”.

وتابعت “عندما نوضّح للسكان هنا أن نسبة الذين نستقبلهم لا تتجاوز الـ 0.01 % من إجمالي سكان المحافظة المقدّر عددهم بنحو 1.25 مليون نسمة، نجد أن هناك مخاوف عند المواطنين الذين أصبحوا فريسة سهلة للأفكار المسبقة عن استقبال اللاجئين، والذي يصوره البعض على أنه غزو أجنبي سيقلب حياة الناس رأساً على عقب”.

وأثار موضوع استقبال اللاجئين في العديد من المدن الفرنسية جدلاً بين مؤيّد للفكرة ورافض لها بشدّة.

وفي مناسبات متتالية، دعا القيادي في حزب “الجمهوريين” (يمين) لوران فوكيي المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات، إلى رفض استقبال اللاجئين والمهاجرين في مدنهم و بلدياتهم، وعدم توفير أماكن لاستقبالهم.

تصريحات ردّت عليها وزيرة الإسكان الفرنسية ايمانويل كوسو أمس الخميس، على راديو “أوروبا 1″، حيث أدانت ما اعتبرته “حملات كراهية” تشن ضد الأجانب والمهاجرين، مضيفة أن هذا الأمر “خطير” و”غير مسؤول” من قبل عدد من السياسيين والمسؤولين الذين يدفعون بأمور تمس من الكرامة الإنسانية.