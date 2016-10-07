السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذّر رعاياها من “مخاوف أمنية محتملة” يوم 9 أكتوبر





القاهرة- د ب أ- نصحت السفارة الأمريكية بالقاهرة رعاياها في مصر بتجنّب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة بعد غد الأحد.

وقالت السفارة، في بيان نشر على موقعها مساء اليوم الجمعة، بعنوان “رسالة أمنية للمواطنين الأمريكيين” إن عليهم تجنب “التجمعات الكبيرة والأماكن العامة كقاعات الحفلات الموسيقية، ودور السينما، والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية في القاهرة، خلال يوم بعد غد الأحد 9 تشرين أول/أكتوبر الجاري”.

وجاء تحذير السفارة بسبب “مخاوف أمنية محتملة”، لم توضحها تفصيلاً.

وتابعت السفارة في بيانها “ينبغي على المواطنين الأمريكيين التنبه للبيئة المحيطة بهم، وممارسة احتياطات أمنية جيدة في جميع الأوقات”.