مقتل قائد المنطقة العسكرية الثالثة باليمن في معارك مع الحوثيين وقوات صالح





صنعاء- د ب أ- أكدت مصادر في المقاومة الشعبية باليمن، مساء اليوم الجمعة، مقتل قائد المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات الجيش الحكومي، في معارك عنيفة مع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة مأرب، (173) كم شمال شرق صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، إن اللواء عبد الرب الشدادي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة المعين من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، قتل أثناء قيادته لمعارك “التحرير” في جبهة صرواح ، آخر معاقل الحوثيين في المحافظة.

وبحسب المصادر، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استطاع من خلالها رجال الجيش والمقاومة الشعبية ” تحرير موقعين من قبضة الحوثيين وقوات صالح، في جبهة صرواح، باتجاه منطقة الزغن التابعة لمديرية بني ضبيان، إلى جانب “كسر زحف للحوثيين وقوات صالح على مواقع الجيش والمقاومة”.

يذكر أن قوات الجيش والمقاومة قد أعلنت في آب/أغسطس الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية صرواح.