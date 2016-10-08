﻿وزارة التربية التونسية تحظر «اللباس الأفغاني» في المدارس

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: قررت وزارة التربية التونسية حظر «اللباس الأفغاني» داخل المدارس، مبررة هذا الأمر بضرورة حياد المؤسسات التعليمية عن التجاذبات السياسية والدينية في البلاد.

وأصدرت الوزارة بلاغا، تناقله عدد من وسائل الإعلام، أكدت من خلاله منع اللباس الأفغاني أو ما شابهه داخل المؤسسات التعليمية «تأكيدا لمبدأ حياديتها، والنأي بها عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية في البلاد».

وكانت الوزارة قررت في وقت سابق منع ارتداء النقاب داخل المدارس التونسية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الذي يتضمن الكشف عن الوجه واليدين.

وأثار القرار ردود فعل متفاوتة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث رحب به البعض، فيما دعا آخرون بالمقابل إلى حظر الملابس «غير المحتشمة» في المدارس.

وكان وزير التربية ناجي جلول رفض توقيع اتفاقية مع إحدى جمعيات المجتمع المدني بسبب ارتداء رئيسها للباس وصفه أحد المسؤولين في الوزارة بأنه «طائفي» (قميص أفغاني).

وسبق لجلول أن أثار جدلا كبيرا عام 2015 بعدما أكد أن المدارس التونسية «تفرخ عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية»، وهو ما دفع البعض لمطالبته بالاستقالة.