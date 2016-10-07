﻿وكالات السفر المغربية تقاطع رحلات العمرة احتجاجا على زيادة السعودية للرسوم

الرباط ـ «القدس العربي»: أعلن الاتحاد الوطـــني لوكالات الأسفار في المغرب، عن مقاطعته لرحلات العمرة، إثر قــــرار السعودية الذي يقضي بفرض رسوم بقيمة ألفـــــي ريال، أي ما يعادل تقريبا 5200 درهم، على كل مُعتمر يسافر من أجل أداء شعائر العمرة.

واتفقت وكالات السفر المغربية وفق بلاغ صدر أمس الجمعة عقب اجتماعها على تكثيف الاتصالات مع السلطات السعودية للعمل على إلغاء تلك الرسوم الجديدة حتى يتمكن المسلمون من أداء شعيرة العمرة دون أعباء جديدة تحرم الكثيرين من أداء تلك العبادة.

ودعا البلاغ جميع الشركات السياحية إلى مقاطعتها الحضور والمشاركة في المعارض المتعلقة بتنظيم السياحة الدينية، باعتــبارها رسالة قوية للسلطات السعودية من أجل العدول عن هذا القرار.