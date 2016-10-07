وكالات السفر المغربية تقاطع رحلات العمرة احتجاجا على زيادة السعودية للرسوم
Oct 08, 2016
الرباط ـ «القدس العربي»: أعلن الاتحاد الوطـــني لوكالات الأسفار في المغرب، عن مقاطعته لرحلات العمرة، إثر قــــرار السعودية الذي يقضي بفرض رسوم بقيمة ألفـــــي ريال، أي ما يعادل تقريبا 5200 درهم، على كل مُعتمر يسافر من أجل أداء شعائر العمرة.
واتفقت وكالات السفر المغربية وفق بلاغ صدر أمس الجمعة عقب اجتماعها على تكثيف الاتصالات مع السلطات السعودية للعمل على إلغاء تلك الرسوم الجديدة حتى يتمكن المسلمون من أداء شعيرة العمرة دون أعباء جديدة تحرم الكثيرين من أداء تلك العبادة.
ودعا البلاغ جميع الشركات السياحية إلى مقاطعتها الحضور والمشاركة في المعارض المتعلقة بتنظيم السياحة الدينية، باعتــبارها رسالة قوية للسلطات السعودية من أجل العدول عن هذا القرار.
وكالات السفر المغربية تقاطع رحلات العمرة احتجاجا على زيادة السعودية للرسوم
فعلاً رسوم جائرة وأعباء زائدة في حق الحاج والمعتمر !!!
يجب على كافة وكالات السفر حول العالم أن تحذو حذو وكالات الاسفار المغربية وتقاطع رحلات العمرة حتى تتراجع السعودية عن هذا القرار المجحف الذي و إن طبق فسيحرم العديد من المسلمين من أداء شعيرة العمرة.
وحسبنا الله ونعم الوكيل !
الغالبيه العظمى ممن يقومون باداء العمره هم من متوسطي الحال أو أقل من المتوسط ، حرام أن يكون من ضمن الحلول الأقتصاديه ومشكلات السعوديه على حساب هؤلاء محددوي الدخل ومنهم من يدخر سنوات وسنوات على حساب أولاده ولقمة عيشه من أجل زياره الأمكم المقدسه لاداء العمره . بصراحه ، أنه من المؤسف أن تكون رسوم العمره من أحد موارد الدوله الماليه ، يجب أن تكون مجانا دون مقابل . نعم هناك تكلفه على السعوديه ، لكنها قادره على تحمل تلك التكلفه دون أي ضرر أو مشكله على اقتصادها ورفاهيه سكانها .