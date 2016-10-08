﻿اسبانيا: قرار خطير لكتالونيا بإجراء استفتاء لتقرير مصيرها من دون التفاوض مع مدريد

مدريد ـ «القدس العربي» من حسين مجدوبي: ارتفعت حدة المواجهة بين إقليم كتالونيا والحكومة المركزية في مدريد بعد مصادقة برلمان هذا الإقليم وعاصمته برشلونة على قرار ينص على إجراء استفتاء ستكون نتائجه ملزمة ابتداء من السنة المقبلة، وقد يترتب عليه استقلال الإقليم عن إسبانيا نهائيا. ويعتبر القرار تحديا حقيقيا للدولة الإسبانية، لاسيما وأنه يتزامن مع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وكان البرلمان الكتالاني قد صادق خلال تموز / يوليو الماضي على قرار ينص على بدء خريطة طريق نحو الاستقلال عن إسبانيا، ومنها وضع لبنة مؤسسات مصلحة الضريبة والضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى ومنها الجيش، وعاد الخميس من الأسبوع الجاري إلى المصادقة على تحديد تاريخ استفتاء تقرير المصير الذي سيكون قبل أيلول سبتمبر من السنة المقبلة.

وصادق على هذا القرار كل من ائتلاف «جميعا من أجل نعم» ويضم حزبا محافظا وآخر يساريا كما صادق عليه حزب «ائتلاف وحدة الشعب» وهو حزب يساري راديكالي. ورفض البرلمان خلال التصويت كلا من مقترح الحزب الشعبي وحزب اسيودادانوس الرافض للاستفتاء، ومقترح الحزب الاشتراكي الذي نادى ببديل يضم إقامة فيدرالية في مجموع إسبانيا وتكون كتالونيا في المقدمة.

ويبقى المنعطف الخطير في قرار يوم الخميس 6 تشرين الأول / أكتوبر الجاري هو أن نتيجة استفتاء تقرير المصير ستكون ملزمة للحكومة الكتالانية بتطبيق الانفصال النهائي عن إسبانيا دون انتظار أي قرار أو إجراء من طرف الحكومة المركزية في مدريد. وكانت حكومات إقليم كتالونيا تطالب منذ أكثر من عشر سنوات بالتفاوض مع حكومة مدريد المركزية لوضع تاريخ متفق عليه لإجراء الاستفتاء وبدء إجراءات

الاستقلال في حالة نجاح الداعين لتأسيس جمهورية مستقلة عن المملكة الإسبانية. ولكن هذه المرة، جرى الاتفاق من جانب واحد.

وأعربت حكومة إسبانيا عن إجراءات فورية لمواجهة هذا المستجد السياسي بكل ما يفرضه القانون من صرامة، بينما شنت صحف محافظة مثل «آ بي سي» حملة ضد الأحزاب القومية الكتالانية متهمة إياها بالرغبة في تكسير وحدة البلاد.

ويتزامن قرار برلمان كتالونيا مع الأزمة التي تعيشها إسبانيا في الوقت الراهن جراء فشل الأحزاب السياسية الإسبانية بتشكيل حكومة على المستوى الوطني لأن لا حزب يتوفر على الأغلبية، ولم ينجح أي حزب في إقناع الآخرين بتأييده رغم إجراء الانتخابات مرتين. وتستمر الحكومة المحافظة بزعامة ماريانو راخوي بتسيير شؤون البلاد مؤقتا. كما يتزامن مع استطلاع خلال الصيف الماضي يؤكد أن نسبة الكتالان الراغبين في

الاستقلال يعتبر أكبر من الذين يفضلون البقاء في إسبانيا موحدة أو فيدرالية، وحصل الفريق الأول على أكثر من 47٪ بينما الثاني لا يتجاوز 42 ٪. ويحدث هذا لأول مرة في تاريخ استطلاعات الرأي حول هذا الموضوع. ويتزامن كذلك مع أيام قليلة قبل العيد الوطني للبلاد الذي يصادف 12 أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة.

وكانت الانتخابات التي جرت خلال ايلول/ سبتمبر من سنة 2015 حاسمة بعدما فازت الأحزاب المنادية بالاستقلال، حيث تبنت لاحقا مجموعة من القوانين التي تعد للانفصال عن مدريد حتى وصلت إلى تحديد تاريخ استفتاء ملزم. وكانت القرارات في الماضي تهدف إلى حوار مع حكومة مدريد لتنظيم استفتاء تقرير المصير، لكن الوضع تغير الآن.