﻿تركيا: مشاركة الشيعة في تحرير الموصل لن تحقق السلام وتصريحات بغداد استفزازية

أنقرة – وكالات: «وجود الجيش التركي في العراق ليس بغرض النزهة»، بهذه الكلمات طمأن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، نظيره العراقي حيدر العبادي أمس، بينما قال وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو أمس الجمعة إن مشاركة مقاتلين شيعة في عملية لطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» من مدينة الموصل العراقية لن تحقق السلام، مضيفاً أنه يجب إشراك قوات دربتها تركيا حيث تريد أن تقوم بدور في معركة الموصل. أما الجامعة العربية فقد وعدت بالضغط على أنقره لإنهاء انتهاكها للأراضي العراقية.

وفي الوقت نفسه أضفى بن علي يلدريم مزيداً من التصلب على الخطاب التركي بشأن الأمر قائلاً إن تصريحات بغداد بشأن معسكر بعشيقة «خطيرة واستفزازية». وقال يلدريم للصحافيين في أنقرة «جنودنا ينفذون عملاً مفيداً للغاية في العراق. انهم يحاربون ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية هناك».

وزير الخارجية التركي من جهته قال إن «الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة في بغداد تصر على أن تكون قواتها في مقدمة الهجوم على الموصل أكبر المدن الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية». وأضاف «أن إشراك ميليشيات شيعية في العملية لن يحقق السلام للموصل. بل على العكس سيزيد المشاكل». وتابع أن تركيا مستعدة لدعم الهجوم. وصوت البرلمان التركي الأسبوع الماضي لصالح مد انتشار ما يقدر بألفي جندي في شمال العراق لعام لقتال «التنظيمات الإرهابية» فيما يرجح أنها إشارة إلى المسلحين الأكراد وكذلك إلى الدولة الإسلامية.

من جهة أخرى أجرى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لشرح مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في العراق والحرب ضدَّ تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتطوُّرات التي شهدتها العلاقات العراقيَّة – التركيَّة خلال الأيَّام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي أمس الجمعة إن الجعفري طالب «الجامعة العربيَّة باتخاذ موقف داعم للعراق، وتأكيد رفضها دخول القوات التركيَّة للأراضي العراقيَّة، مُشيداً بالموقف المُشرِّف لجامعة الدول العربيَّة في رفض التدخُّل التركيِّ، ودعمها للعراق لأوَّل مرَّة بالإجماع في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي».

ونقل البيان عن الجعفري قوله «إنَّ العراق دعا المُجتمَع الدوليَّ للوقوف إلى جانبه في حربه ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة بشروط قدَّمها لمجلس الأمن، والتزمت بها بلدان العالم كافة وعلى الجانب التركيَّ إنهاء صفحة الانتهاك التركيِّ للسيادة العراقيَّة من ملفّ العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأنقرة، والالتزام بقوانين حُسن الجوار».

وذكر البيان أن أبو الغيط أكد «رفض الجامعة العربيَّة التدخُّل التركيَّ في الأراضي العراقيّة وأنَّ الجامعة العربيَّة تدعم أمن، واستقرار، ووحدة العراق، ومنع أيِّ تدخُّل خارجيٍّ في شُؤُونه الداخليَّة، وأنَّها ستـُكثـِّف جُهُودها، وحواراتها مع مُختلِف دول العالم، والمنظمات الدوليَّة للضغط على الحكومة التركيَّة لإنهاء الانتهاك التركيِّ للأراضي العراقيَّة».