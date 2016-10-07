﻿وزير: اللغة العربية ستكون إلزامية في مدارس جنوب السودان

جوبا ـ أتيم سايمون: قال «دينق دينق هوج»، وزير التعليم العام بدولة جنوب السودان، إن اللغة العربية ستكون مادة إلزامية للطلاب بجميع المدارس في البلاد. وأضاف «هوج»، إن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوصية «المؤتمر القومي للمناهج»، الذي عقد بداية العام الجاري، وذلك بعد أن يصادق البرلمان القومي، على تعديل قانون التعليم الحالي، الذي يعتبر هذه اللغات اختيارية.

وأشار إلى ان المناهج الجديدة تتضمن تدريس ثلاث لغات أجنبية هي العربية، الفرنسية، واللغة السواحلية (منتشرة شرقي إفريقيا)، لكن ذلك سيدخل حيز التنفيذ بعد تعديل نص قانون التعليم الحالي، في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر التعليم الأخير بجوبا، الذي عقد بداية العام الحالي»، من دون تحديد موعد تعديل نص القانون.

وينص الدستور الانتقالي لجنوب السودان علي اعتبار الإنكليزية هي اللغة الرسمية للمداولات الرسمية للدولة ومؤسساتها، لكن العديد من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لا تزال تزاوج بين اللغة العربية المبسطة والإنكليزية. «الأناضول»