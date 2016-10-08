﻿بريطانيا تعلّق ثلث مساعداتها للسلطة الفلسطينية للتأكد من عدم إنفاقها على أسر الأسرى والشهداء

لندن – «القدس العربي»: اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بتعليق تحويل ثلث إجمالي مساعداتها المالية السنوية لموازنة لسلطة الفلسطينة، وقدرها مبلغ 25 مليون جنيه استرليني، بحجة ان بعض هذه المساعدات تذهب لصالح عوائل أسرى، متهمين بتنفيذ عمليات أو لعائلات أسرى او شهداء نفذوا عمليات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين. وتريد الحكومة البريطانية التأكد من ان مساعدتها او جزءا منها لن تستخدم في مثل هذه النفقات.

وحسب صحيفة «الصن» وهي صحيفة يمينية تابعة لإمبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية أشارت وزيرة التنمية والتعاون الاستراتيجي البريطانية الجديدة بريتي باتيل وهي من أصول آسيوية الى ان الحكومة البريطانية ستقوم بالتأكد من الجهة التي ستصرف اليها المساعدات البريطانية، متوقعة ان تستمر عملية الدراسة والتدقيق الى بداية عام 2017. وأوضحت ان هذا القرار لا يعني وقف المساعدات وانما تعليقها لحين التأكد من الوجهة التي تصرف فيها.

وحسب الصحيفة فقد كان بعض نواب أحزاب اليمين المتشدد في بريطانيا، قد قدموا في وقت سابق من هذا العام، شكوى الى وزارة الشؤون الخارجية ومكتب التنمية الدولية في لندن حيث أشاروا الى أنهم يريدون ان يعرفوا الوجهة التي يتم فيها نقل أموال دافعي الضرائب البريطانية لمساعدة موازنة السلطة الفلسطينية، موضحين انه يتم تحويل قسم منها الى مخصصات للأسرى الفلسطينين الإرهابيين الذين نفذوا هجمات ضد إسرائيل وفق وصف نواب اليمين في بريطانيا.

يذكر ان إسرائيل تضغط على الدول الصديقة لوقف المساعدات للسلطة من خلال الزعم بأن اموال المساعدات تذهب الى أسر الاستشهاديين والأسرى الفلسطينيين. ويأتي القرار البريطاني منسجما مع مصادر في الخارجية لابريطانية ردت على هذا التساؤول والقرار من قبل وزير التنمية ان الخارجية البريطانية تعلم بشكل واضح ودقيق الوجهة التي تصرف فيها المساعدات البريطانية للشلة الفلسطينية، موضحة انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المساعدة لفلسطينيين من بريطانيا.