﻿مطالبات ألمانية بإنهاء المعارك في حلب ومجلة ألمانية تتشح بالسواد حدادا على الضحايا السوريين

برلين ـ «القدس العربي» طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإنهاء المعارك العنيفة التي تدور في مدينة حلب السورية. وقالت ميركل الجمعة في مدينة ماجدبورغ الألمانية، حيث تشارك في اجتماع لأعضاء حزبها على المستوى الاتحادي: «ما يحدث هناك رهيب. يتعين علينا بذل الجهود لمحاولة التوصل إلى هدنة وتوصيل الإمدادات للمواطنين المأزومين على وجه الخصوص». وأضافت «ليس بوسعي هنا أيضا سوى مناشدة روسيا. روسيا تتمتع بنفوذ كبير على الأسد. يتعين علينا إنهاء هذه الجريمة الرهيبة في أسرع وقت ممكن».

إلى ذلك دعا نوربرت روتغين العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في القصف في سوريا قائلا إن تورط موسكو في جرائم الحرب لا يمكن أن يمر بلا عقاب.

وقال نوربرت روتغين لصحيفة سويدوتشه تسايتونغ إن مسؤولية روسيا لا خلاف عليها.وأضاف «غياب العواقب والعقوبات عن أخطر جرائم الحرب سيكون فضيحة» مضيفا أن الإجراءات العسكرية ستكون النهج الخاطئ. ومضى بالقول «فرض عقوبات اقتصادية لن يكون له أثر على المدى القصير لكن على المدى الطويل سيكون له تأثير بالتأكيد على حسابات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».

وبينما دعا بعض المشرعين الأوروبيين ومن بينهم إلمار بروك وهو عضو أيضا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى فرض عقوبات قال دبلوماسي أوروبي كبير إن فرضها يمكن أن يكون صعبا لأبعد حد.

وصعدت قوات الحكومة السورية المدعومة من سلاح الجو الروسي هجوما على الأجزاء الخاضعة للمعارضة في مدينة حلب. ويقول متابعون للحرب إن مستشفيات تعرضت للقصف كما تضررت إمدادات المياه في المدينة في أشد أعمال القصف فتكا في الصراع الدائر منذ نحو ست سنوات. وتقول موسكو ودمشق إنهما تستهدفان المتشددين فقط وتنفيان قصف المستشفيات.

من جهتها اتشح غلاف مجلة «شتيرن» الألمانية بالسواد واحتجب الموقع منذ صباح أمس بعد أن قرر المسؤولون فيه عدم نشر أي موضوع، والاكتفاء بصور المأساة الدائرة في حلب وسوريا. ونشر على موقع المجلة الألمانية جملة باللون الأبيض وفي سطور قليلة يلحظها الزائر بين صور النار والدمار والخراب، « نصمت اليوم»، قالت هيئة تحرير الموقع: «يجب على الصحافيين ألا يصمتوا. عليهم أن يصفوا (المأساة) بالتقارير والتحليلات. وكلما أخذنا واجبنا بمزيد من الجدية، صعقتنا معاناة الناس في حلب وسوريا أجمع».

وأضافت هيئة التحرير: «نفشل كل يوم في استيعاب المأساة التي تحدث يومياً في سوريا، لأنها بمعنى الكلمة غير قابلة للاستيعاب. لكننا لا نكف أن نحاول ذلك كل يوم، وهذا هو عملنا». ولذلك فقد قررت هيئة التحرير أن تبقى «صامتة طوال اليوم، وألا تنشر أي خبر وأي إعلان وأي خبر عاجل. الصور فقط، من حلب ومن سوريا، وهي ليست صور صادمة أو لأطفال غارقين في دمائهم: إنها صور الحياة اليومية الحزينة». كما أكدت هيئة التحرير في هذه السطور القليلة: «اليوم لا نولي اهتماماً لانتشار الموقع أو عدد الزائرين أو التسويق الأمثل، اليوم نريد أن نضع علامة فارقة: نصمت، من أجل أن نصرخ في وجه الصمت الذي لا يُحتمل».

وأظهر الموقع صوراً لأطفال غرقت وجوههم الصغيرة بالدموع، وآخرين يلعبون فيما بقي من متنزه للأطفال وسط الخراب، إضافة إلى عمليات لإخلاء جرحى مدنيين، وآخرين يعزفون الموسيقى وسط سريالية الدمار على مد البصر.