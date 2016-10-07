﻿اعتداء عناصر من «جيش المجاهدين» على كوادر طبية في ريف حلب وقيادة الجيش تعتقل المعتدين وتعتذر

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: قامت مجموعة تابعة لـ «جيش المجاهدين» في ريف حلب الغربي باقتحام مشفى الأنصار في بلدة كفرناها، والاعتداء على أحد الكوادر الطبية العاملة في المشفى بالضرب المبرح، وفق بيان مدير منطقة الأتارب الصحية التي يتبع لها المستشفى، ولم تسمح المجموعة لأحد بالتدخل لحل الموضوع بل أشهرت السلاح في وجوه من رغبوا بالاقتراب والتدخل، ما دفع إدارة المشفى لتعليق العمل فيه احتجاجاً على ما حدث.

ويقول البيان إن العناصر الخمسة المعتدين قاموا باختطاف أحد العناصر تحت تهديد السلاح قبل أن يرحلوا، واصفاً إياهم بالعتاة المجرمين، كما أكد البيان أن هذا التصرف غير المسؤول لن يسيء إلى المستشفى وكادره بقدر ما يسيء إلى جيش المجاهدين، ويعتبر اعتداء على «سمو الثورة وعلو كعب الجهاد».

وللاطلاع على تفاصيل الموضوع وابتعاداً عن المبالغات التي بدأت مواقع التواصل الاجتماعي ببثها، تواصلت «القدس العربي» مع الدكتور حسن عبيد مدير منطقة الأتارب الصحية، الذي شرح الموضوع بكل تفاصيله، وقال: «أوقفنا العمل في مستشفى «الأنصار» بعد الاعتداء مباشرة، وكما تعلم فإن إيقاف العمل هو وسيلة الضعيف للضغط إذ أنه لا يملك سواها، فكان ما يسمى الحرد موقفنا، ولأسرد لكم الأحداث بالتسلسل، فبعد أن أوقفنا العمل مباشرة حدثت طرفة إذ وصلت مجموعة أخرى من جيش المجاهدين برفقة مصابين يحتاجون علاجاً فورياً، دون أن يعلموا ما حدث».

وأضاف «عندما علموا بزملائهم وبإيقاف العمل نتيجة لذلك بدأ بعضهم يبكي حزناً على ما وصلت إليه الأحوال، وأخبروا طاقم المستشفى أنهم سيقبلون بقرارهم تعليق العمل وينصرفون إن كانوا مصرين فما كان من الطاقم الطبي إلا أن بدأ بعلاجهم على الفور».

شرح لنا الطبيب العبيد كيف دخل أولئك المقاتلون في جيش المجاهدين واعتدوا على موظف المشفى دون أي احترام لكل من فيه، على الرغم من أن المستشفى والعاملين فيه يقدمون كل ما يستطيعون من جهود وخدمات للمدنيين والعسكريين وعلى حد سواء، لكنه اعتبر هذا الاعتداء سلوكاً فردياً أو خطأ ارتكبته مجموعة من الجيش، وبالتالي بحسب قوله، لا يمكن اعتبار الجيش كله مسيئاً.

ويكمل حول الإجراءات التي اتخذها كمسؤول طبي عن منطقة الأتارب وما حولها، فيقول: «تواصلت على الفور مع جيش المجاهدين وقياداته ونقلت صورة الاستياء الحاصلة نتيجة هذا الاعتداء، لكنهم سرعان ما أكدوا رفضهم لسلوكيات كهذه، وبعد ذلك بفترة قصيرة قام المسؤولون الأمنيون لدى جيش المجاهدين بإلقاء القبض على الأشخاص الخمسة، وأرسلت قيادة الجيش كتاباً خطياً للمستشفى يؤكد اعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء، ومن ثم اتصل بي قائد جيش المجاهدين وأكد القبض عليهم واعتذر وشكر جهود العاملين في المشفى الذي يعتبر مشفى متقدماً قريباً من مناطق الصراع».

فيما استنكر المتابعون والأهالي وناشطو مواقع التواصل هذا الاعتداء ، إذ علق وليد بكور بأن الأفضل لهؤلاء أن يذهبوا ليقاتلوا النظام في حلب المحاصرة بدل أن ينفذوا هجوماً على مستشفى يقدم الخدمات الطبية للجميع، بينما قالت مريم عبيد أن النظام يقصف المشافي وبعض مقاتلي الجيش الحر المسيئين يعتدون على كوادرها، وكأن المستشفيات دريئة تسديد للجميع.

وبعد استئناف عمل المستشفى قام المقدم أبو بكر قائد «جيش المجاهدين» مرة أخرى بإرسال تسجيل صوتي لجميع العاملين في مستشفى الأنصار بريف حلب الغربي، وعد من خلاله بمحاسبة المجموعة التي قامت بالاعتداء وكرر اعتذاره للعاملين والإدارة.

رغم انشغاله بالحادث واستيائه من الاعتداءات المتكررة من قبل فصائل عدة على مستشفيات في حلب وريفها خلال العام المنصرم، يؤكد الدكتور حسن عبيد أن التواصل المستمر والتعاون بين الجهات المدنية كافة وليس الطبية فقط، وبين العسكريين وقادة الفصائل، لو تم بشكل دائم كما حدث حين التعامل مع حادثة مستشفى الأنصار لاختلف الأمور تماماً ولكانت سرعة المحاسبة طريقة مثلى لإنهاء تكرار هذه الحالات. ويضيف: ان التعاون بين الجهات الطبية والعسكريين والتواصل الدائم مع القادة، هذا الأسلوب الإيجابي سيؤدي دائماً لو اتبعناه إلى حل المشاكل التي تحدث وتتكرر، وعندما تتم المحاسبة السريعة على الأخطاء الفردية للعناصر، سيعزز ذلك الأمن الاجتماعي في المناطق المحررة ويدفع بها نحو الأفضل.