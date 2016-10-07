﻿لجنة الانتخابات المغربية تطلب تسليم المحاضر لممثلي المرشحين

الرباط ـ «القدس العربي»: قبيل ساعات قليلة من إغلاق مكاتب التصويت، لانتخابات مجلس النواب المغربي، دعت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، والتي يرأسها كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات البلاد، إلى ضرورة الحرص على تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها، بعد إنجاز عمليات الفرز وإحصاء الأصوات، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل، سواء فيما يتعلق بالمحاضر الخاصة بالدوائر الإنتخابية المحلية أو الدائرة الإنتخابية الوطنية. وشدد بلاغ للجنة أرسل لـ«القدس العربي» على ضرورة أن تكون نسخ المحاضر المذكورة مرقمة وموقع عليها، حسب الحالة، من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية أو لجان الإحصاء الإقلــيمية. وعلمت «القدس العربي» أن تعليمات اللجنة تنص على قصر تسليم المحاضر على ممثلي المرشحين وعدم تسليمها للملاحظين المغاربة أو الأجانب. ولم تعلن السلطات او أي جهة معنية بالانتخابات حتى الآن، أي قبل ساعتين من اغلاق صناديق الاقتراع عن نسبة المشاركة في الانتخابات، وكانت آخر نسبة اعلنتها وزارة الداخلية، الساعة 12 ظهرا هي 10 في المائة على الصعيد الوطني.