﻿المتحدث باسم ألوية صقور الشام لـ «القدس العربي»: حصار حلب لن يدوم ومستعدون للمشاركة في «درع الفرات»

حلب ـ «القدس العربي»: انفصلت «ألوية صقور الشام» مؤخراً عن «حركة أحرار الشام الإسلامية»، وجاء ذلك في الوقت الذي أكمل فيه النظام السوري حصار مدينة حلب للمرة الثانية على التوالي، كما أن هذا الإعلان تزامن مع حديث معظم الفصائل في الشمال السوري عن مشروع اندماج فيما بينها.

وللإجابة عن التساؤلات التي تطرح في تلك الجوانب وغيرها التقت «القدس العربي»، المتحدث الرسمي باسم «ألوية صقور الشام» مأمون حاج موسى الذي أكد أن إعلان الانفصال عن حركة أحرار الشام لم يؤثر على كيان الألوية، وهي عائدة ككتلة متماسكة ورقم صعب في الشمال السوري كما كانت قبله. وبخصوص الحديث عن انتقال كتائب ومجموعات إلى الأحرار حين الانفصال وعمّا إذا كان ذلك قد أضعف من بنية وكيان الألوية، فهو أمر طبيعي لم يتوقف عن جميع الفصائل منذ بداية الثورة السورية حتى الآن ويعود الأمر لأسباب أهمها تنظيمية إدارية.

وقال: هناك رؤية تبلورت لدى معظم الفصائل وعلى رأسها ألوية صقور الشام، مفادها أن الوضع الراهن مهيأ فقط لمشاريع التنسيق العسكري وغرف العمليات الموحدة المبنية على أسس «الصدق والعدل» وتوحيد المواقف السياسية والتعاون لمساعدة من يدير المناطق المحررة من قبل المدنيين، وتعزى هذه الرؤية إلى أن إعادة طرح مشاريع الاندماج بمفهومها الذي تم الحديث عنه عقب حصار النظام لحلب، لا يبدو ناجحاً، فقناعة ألوية صقور الشام تنبع من أن «الفصيل كبير مع بقية الفصائل من حوله»، خصوصاً وأن صقور الشام خاضت تجارب ضمن مشاريع اندماج وتشكيل غرف للعمليات ودفعت باتجاه تنسيق عالٍ بين الفصائل؛ وذلك استجابة «لواجب الاعتصام»، لكن مشاريع الاندماج لم تكلل بالنجاح.

المتحدث الرسمي باسم «صقور الشام»، أشار إلى أن تنسيقاً عالي المستوى يجري بين غرفة عمليات جيش الفتح مع باقي الفصائل بغرف العمليات، يقوم على تغيير الخطة العسكرية وترتيب الصفوف من أجل فك الحصار عن حلب «وعودة الكرة من جديد»، إذ أن فك الحصار عن أهالي حلب هو من أولى أولويات ألوية صقور الشام مع حرصها المشاركة على بقية الجبهات العسكرية، لافتاً أنها خاضت معاركها تحت اسم أحرار الشام حين كسر الحصار عن حلب، وكانت رأس حربة في اقتحام كلية المدفعية والتسليح.

وحول موقف ألوية صقور الشام من عملية «درع الفرات» التي تجري بالتنسيق التام مع تركيا، قال موسى إن العملية تصب في مصلحة السوريين؛ حيث تمنع التقسيم وتجهض مشروع تنظيم «الدولة»، وتمهد لعودة آلاف المهجرين إلى منازلهم في الوقت الذي عجز فيه التحالف الدولي عن دحر التنظيم في قرية أو قريتين من ريف حلب، مؤكداً أنه لا يوجد أي فصيل يعمل على فك الحصار عن مدينة حلب وتخليص الأهالي المحاصرين مما هم فيه قد انسحب وتوجه إلى معركة درع الفرات، كما صرح بأن «ألوية صقور الشام كفصيل خرج من رحم الثورة السورية ويتبنى أهدافها. لن نألو جهداً في المشاركة في عملية درع الفرات بما يتناسب مع إمكانياتنا وقدراتنا العسكرية في سد الجبهات الأخرى القائمين عليها».

وفي الوقت الذي يعود فيه الحديث عن إعادة إحياء الهدنة الأمريكية ـ الروسية، قال إن الألوية ترفض أيّة هدنة لا تكون طرفاً فيها مع بقية الفصائل العاملة على الأرض، معتبراً أن أيّة هدنة تٌفرض على الشعب السوري من أيّة دولة أخرى مع غياب أصحاب الشأن مصيرها الفشل كسابقاتها من الهدن الماضية، منبهاً إلى أن النظام السوري ومن خلفه روسيا لن تلتزم بأيّة هدنة لا تحمي النظام السوري ورأسه بشار الأسد، ولا تؤدي في الوقت نفسه إلى إنهاء الثورة السورية، وبالتالي فإنه «ومع غياب آليات مستقلة لمراقبة الهدنة عن كثب وآليات لمحاسبة المعتدي فالحديث عن نجاح هدنة أمر مستبعد».

مذكّراً، بخرق الهدنة الروسية ـ الأمريكية، خلال الأيام الماضية؛ إذ أنه في كل ساعة منذ بداية تطبيقها استهدف فيها النظام ومن خلفه روسيا الأماكن السكنية والمرافق الحيوية، بل وازدادت وحشية القصف، الذي كان من ضمنه ما تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية غرب حلب، إضافة إلى قصف مراكز الدفاع المدني في حلب وغيرها، وقصف المستشفيات المدنية، وتم استخدام أسلحة محرمة دولياً من كلور ونابالم وفوفسفور، والشمس الحارقة الذي يسبق استخدام النووي، وجميع ذلك على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، على حد قوله.

تأسست «ألوية صقور الشام» في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011، وتعتبر من أقدم الكتائب المقاتلة في الثورة السورية، ويتركز عملها في الشمال السوري، حيث خاضت معارك عديدة أبرزها تلك التي جرت للسيطرة على أرياف ومدينة إدلب، وكذلك معارك الساحل وسهل الغاب وكسر الحصار عن حلب، وخاضت الألوية بعضاً من تلك المعارك تحت اسم «حركة أحرار الشام الإسلامية» قبل أن تنفصل عنها مؤخراً، كما وتعتبر الألوية فصيلاً مؤسساً لغرفة عمليات «جيش الفتح».