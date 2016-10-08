﻿عشراوي: إمعان إسرائيل في سياساتها الجنونية نتيجة لغياب التدخل الدولي والمساءلة القضائية

رام الله – «القدس العربي»: اعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إمعان إسرائيل في سياساتها الجنونية واستمرارها في تصعيد وتكثيف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية يأتي نتيجة غياب التدخل الدولي الفاعل والمساءلة القضائية، وهو ما ساهم بشكل مباشر وحتمي في تعزيز هذه السياسات والتدابير لفرض أمر واقع على الأرض.

وأكدت أن اعتراض الزوارق الإسرائيلية سفينة كسر الحصار النسائية «زيتونة» وهي في طريقها إلى قطاع غزة واعتقال الناشطات الدوليات اللاتي كن على متنها وترحيلهن يأتي في إطار مساعي إسرائيل الحثيثة لعزل الشعب الفلسطيني عن بقية العالم وتقديم التضامن معه على انه نهج مكلف وذو نتائج وخيمة.

ورأت المسؤولة الفلسطينية أن إسرائيل تتعمد تحقير وتسفيه قرارات المجتمع الدولي وتتنصل من التزاماتها باستمرار وعليه يتوجب على دول أستراليا وكندا والنرويج وإسبانيا وجنوب أفريقيا والسويد والولايات المتحدة التي تمثل هؤلاء النساء الجريئات وضع حد لاعتقال إسرائيل مواطنيها ووقف انتهاكاتها المتكررة لحقوقهم بالإضافة إلى لجم عدوانها المستمر على أبناء شعبنا وأرضه وموارده.

وكانت عشراوي قد التقت ممثل جمهورية قبرص لدى دولة فلسطين سافاس فلاديميريو والقنصل العام الإيطالي الجديد فابيو سيكولولفيتش في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله. وقدمت خلال لقائها تقييما شاملا لآخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض بما فيها انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانونين الدولي والدولي الإنساني، مشيرة الى ضرورة العمل على محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على هذه الممارسات التي ترقى الى جرائم حرب.

وقدمت كذلك تحليلا موجزا للوضع الداخلي في فلسطين وآفاق المصالحة الوطنية والانتخابات للقنصل الإيطالي العام. وتطرقت للتصعيد الإسرائيلي المتواصل وتكثيف حكومة المستوطنين لمشاريعها الاستيطانية غير القانونية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة، وقالت: «يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرة تلو الأخرى أن حكومته ملتزمة بمشروعها الاستيطاني عبر سرقة الأراضي وتكثيف وتوسيع المستوطنات وتعزيز سياسة الفصل العنصري بدلا من الالتزام بحل الدولتين وفرص السلام العادل في منطقتنا ونحن نحث المجتمع الدولي على ممارسة الإرادة السياسية اللازمة لوضع حد لجرائم الحرب الإسرائيلية».

في غضون ذلك قال ماجد بامية مستشار أول في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن مكافحة الإرهاب تبدأ بمعالجة الأسباب الجذرية والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتطرف. جاء ذلك في كلمة أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل القانونية حول بند «التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي» في مدينة نيويورك.

ولم يبدأ بامية كلمته بمخاطبة رئيس اللجنة كما هو البروتوكول المتعارف عليه كون رئـيس اللجنة هو المندوب الإسرائيلي، وذكّر أنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن أهلية رئيس هذه اللجنة المهمة خاصة في ضوء ولايتها فيما يتعلق بالمسائل القانونية وفي مقدمتها مسألة تعزيز القانون الدولي. وأضاف أن التهديد الذي يشكله الإرهاب وتأثيره على الملايين من المدنيين الأبرياء في أنحاء العالم وعدم الاستقرار في العديد من البلدان يؤكد الحاجة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل شامل ومتوازن بعد عشر سنوات على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن دولة فلسطين تدين أعمال الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك التي تقوم بها الدول بشكل مباشر أو غير مباشر. ودعا إلى وجود تدابير منع ومكافحة الإرهاب في امتثال كامل للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وأضاف أن الدول الأعضاء أكدت مرارا عزمها الاستمرار في بذل كل ما في وسعها لتسوية النزاعات وإنهاء الاحتلال الأجنبي ووضع حد للظلم والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والرخاء العالمي والحكم الرشيد وحقوق الإنسان للجميع، وسيادة القانون وتحسين التفاهم بين الثقافات وضمان احترام جميع الأديان والقيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات وهي تدرك تماما أن هذه المساعي سوف تسهم بشكل كبير في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن الدوليين. وذكر أن مكافحة الإرهاب تبدأ بمعالجة الأسباب الجذرية والظروف المؤدية إلى انتشاره.

وقال بامية في كلمته «لقد حذرنا من إمكانية رؤية الصراع السياسي الناجم عن الانتهاك المستمر للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده والذي يمكن حله عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أن يتحول بسبب استمرار إسرائيل في استيطانها الاستعماري وأعمال العنف، إلى حرب دينية يتم استغلالها من قبل المتطرفين في أنحاء العالم. الحاجة إلى محاربة الإرهاب هي مسألة تحظى بإجماع دولي وبالتالي لا ينبغي تقويضها بمحاولات استغلالها لقمع حق تقرير المصير للشعوب ولا سيما تلك الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي».