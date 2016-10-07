﻿أسيران من جنين يشرعان في إضراب مفتوح عن الطعام وحماس تتهم أمن السلطة باعتقال أنصارها في الضفة

رام الله ـ «القدس العربي»: أكدت عائلتا الأسيرين مجد حسن ابو شملة وحسن علي رباعية من محافظة جنين لنادي الأسير الفلسطيني أن نجليهما أعلنا منذ ثلاثة ايّام إضرابهما المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري.

والجدير بالذكر أن ابو شملة (24 عاما) من بلدة يعبد معتقل منذ 27 يناير/ كانون الثاني الملضي، اما رباعية (31 عاما) من بلدة ميثلون فهو معتقل منذ 31 آذار / مارس الماضي وهما موجودان في سجن النقب الصحراوي.

وأشار نادي الأسير إلى أن عدد الأسرى المضربين ارتفع إلى ستة أسرى أربعة منهم ضد الاعتقال الإداري.

وفي السياق كشف نادي الأسير الفلسطيني أن أحمد عودة أبو ظاهر (48 عاما) من غزة تعرض لجلطة قلبية في سجن ريمون ونقل على إثرها إلى مستشفى سوروكا. والأسير أبو ظاهر محكوم بالسجن الفعلي مدة 11 عاماً قضى منها تسعة أعوام.

على الجانب الفلسطيني الداخلي أعلنت حركة حماس في بيان وصل «القدس العربي» أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت فلسطينيين اثنين واستدعت آخر في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني. ويقول ألبان ان جهاز الأمن الوقائي في الخليل اعتقل وائل قفيشة بعد مداهمة منزله عصر أمس وهو شقيق الشهيد طاهر قفيشة.

ويواصل جهاز المخابرات في الخليل اعتقال الطالب في جامعة الخليل حارث الحروب لليوم السادس عشر على التوالي. ويرفض الجهاز الإفراج عن الطالب أنس سلهب المعتقل منذ 14 يوماً رغم صدور قرار بالإفراج عنه للمرة الثانية من محكمة السلطة بكفالة مالية مقدارها 500 دينار ودفعت أسرته هذه الكفالة. وفي طولكرم تواصل مخابرات السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح فهد ياسين لليوم الثاني على التوالي.

وأما في جنين فقد استدعى جهاز الأمن الوقائي الشيخ علي عتيق رئيس بلدية برقين سابقا وعضو لجنة الإصلاح في المدينة، وهو والد الاستشهادي أحمد عتيق حيث هدم بيته من قبل الاحتلال. واعتقل الجهاز ذاته ابن شقيقته الطالب في الجامعة الأمريكية يزيد عتيق ويواصل منذ أيام اعتقال محمود عبد الهادي عتيق.

وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة وفقاً لبيان حركة حماس قد اعتقلت 13 فلسطينيا بينهم 8 جامعيين وأسيرٌ محرر كما استدعت 4 آخرين بينهم جامعيان اثنان وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية.

وفي طولكرم اقتحم جهاز المخابرات العامة سكن طلاب جامعة خضوري واعتقل كلًا من: محمد أبو حمرة وأسيد معلا وسيف الدين ياسين ونوار نواهضة وخالد عمرية ومحمد السبع ومحمد صلاح القط، وصادر هواتفهم الشخصية. كما استدعى الطالبين علاء زيدان ويحيى صوي للمقابلة في مقراته.

وفي قلقيلية اعتقل جهاز الوقائي الشاب جمال داود بعد استدعائه للمقابلة، كما استدعى ذات الجهاز الشاب صالح العطار (21 عاما) للمقابلة في مقاره.

إلى ذلك وللمرة الثانية خلال أسبوع اعتقل وقائي سلفيت المعتقل السياسي السابق قسام أحمد مرعي من قراوة بني حسان بعد استدعائه للمقابلة. وفي رام الله استدعت مخابرات المدينة قتيبة خصيب للمقابلة لدى الجهاز.

واعتقل الوقائي في بيت لحم الشاب معتصم طقاطقة من بلدة بيت فجار، فيما اعتقل وقائي الخليل الأستاذ حكم الطردة من منزله في بلدة تفوح بعد عودته من عمله والأسير المحرر الشيخ جمال أبو الجدايل من بلدة السموع من مكان عمله في الجمعية الخيرية الإسلامية.