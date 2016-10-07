﻿«الإدارية العليا» تنظر طعن الحكومة المصرية على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

القاهرة ـ «القدس العربي»: تنظر اليوم السبت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة خاصة، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للمملكة.

وأطلقت حركة شباب 6 إبريل، دعوة لحضور طعن الحكومة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والخاص بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، اليوم في مقر مجلس الدولة في الدقي.

وقالت الحركة في دعوتها «إن ذلك حق لكل مواطن في حضور جلسات محاكمة علنية، وسببت الحضور وجود عدد من المتهمين يحاكمون بتهمة الدفاع عن الأرض؛ لإيمانهم بأن الجزيرتين مصريتان، ولا يحق للدولة أن تتنازل عنهما لصالح المملكة العربية السعودية، ويقبع المعتقلون بتهمة الدفاع عنهما في سجون محافظات الإسكندرية وأسوان وطرة».

كما دعت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض «مصر مش للبيع» للحضور والمشاركة في الجلسة، وهي الجلسة التي يعاد من خلالها مسار النظر في الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة ضد حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ومصرية جزيرتي تيران وصنافير. واستنكرت الحملة طعن الدولة الحكم التاريخي الناصع لنرى لأول مرة سلطة تحاول إنكار تبعية جزء من أرض الوطن لها ـ على حد وصف بيان الحملة.

وأوضحت الحملة إن الجلسة تأتي بعد أن تم قبول طلب الرد لهيئة المحكمة بتشكيلها السابق الذي كان قد تم التقدم به من فريق المحامين مقيمي الدعوى، كما تأتي بعد أيام من إصدار محكمة الأمور المستعجلة لقرار غير مختص بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وأكد المحامي طارق العوضي، أن حرب أكتوبر ساهمت في تحرير جزيرتي تيران وصنافير من الاحتلال الإسرائيلي. وقال العوضي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مش عاوزين ننسى كمان أن حرب أكتوبر حررت تيران وصنافير كمان، وأن جلسة طعن الحكومة يوم 8 أكتوبر، شفتوا الصدف بقي.. دي علامة يا مارد».

وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.

وكانت هيئة قضايا الدولة موكلة عن مجلس الوزراء، قد أكدت في طعنها لوقف تنفيذ الحكم، أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.

وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلاً معتبراً على مصرية الجزيرتين، مؤكداً على عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.

وأضافت حيثيات الحكم، أن «الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإداري مخالفا أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المتمثلة في مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملا» من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء».

وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإداري قضى في أمر يتعلق بشؤون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية، مما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدا وجود مصلحة للمواطن خيري عبدالفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضمامياً إلى جانبه.