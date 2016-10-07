﻿تونس: نائبة في الحزب الحاكم تتهم محافظ البنك المركزي بالفساد وتطالبه بالاستقالة

تونس – «القدس العربي»:طالبت نائبة في الحزب الحاكم في تونس باستقالة محافظ البنك المركزي، مشيرة إلى أنه تسبب في خسارة الدولة 120 مليون دولار، وهو ما نفاه البنك المركزي، ملوحا باحتمال مقاضاة النائبة المذكورة.

وكتبت النائبة عن حزب «نداء تونس» صابرين القوبنطيني على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «لا بدّ أن يعلم الرأي العام الوطني أنّه خلال الشهرين الأخيرين، الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، تسبب للدولة التونسية في خسارة تقدّر بـ120 مليون دولار وذلك بسبب خطأ في تغطية الصرف على خدمة الدين (…) هذا الخطأ ناتج عن تأخير بعد سهو عن تسديد الدين».

وأضافت «أطالبك سيدي المحافظ بالاستقالة الفورية لحفظ ماء الوجه، وأطالب كل الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن خفايا وتبعات هذا الخطأ. فلوس التوانسة ماهيش (ليست) لعبة».

وأصدر البنك المركزي بيانا «فنّد» فيه المعلومات التي ذكرتها القوبنطيني، مشيرا إلى أن «ما وقع ذكره غير صحيح بالمرة ووهمي»، وأكد أنه يحتفظ بحق الدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي يراها ضرورية تجاه هذه الاتهامات، في إشارة إلى احتمال اللجوء إلى مقاضاة القوبنطيني.

وأثارت تدوينة القوبنطيني ردود فعل متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد مستخدمي «فيسبوك» ويدعى مالك «في الحقيقة هناك أكثر من جريمة مالية قام بها الشاذلي العياري (…) نريد أن نعرف هل وصلتم إلى اتفاق يسدد القرض بالعملة نفسها التي أخذها المقترض، وبعملة أخرى وبالسعر الذي كان يوم القرض، ثم بكم سعر الفايض اتفقتم، ولماذا لم تقم الدولة بتداين الداخلي؟».

فيما تساءل مستخدم آخر يدعى فتحي عن المصدر الذي استقته منه القوبنطيني معلوماتها، مشيرا في المقابل إلى أن النواب هم المتسبب الرئيسي في إفلاس البلاد بسبب «الامتيازات والمنح المالية والزيارات الخارجية التي يقومون بها على حساب الدولة».

وكان البنك المركزي نفى مؤخرا ما تناقله عدد من وسائل الإعلام حول زيادة راتب الشاذلي العياري إلى خمسة أضعاف، لكنه أكد في المقابل إلى أنه تمت مناقشة موضوع زيادة أجره (يبلغ حاليا حوالي 2500 دولار) لكنه لم تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل إدارة البنك.