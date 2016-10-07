﻿قوات الاحتلال تهاجم الصيادين وتعتقل اثنين منهم وليبرمان يهدد بـ «رد قوي» على إطلاق صواريخ جديدة

غزة – «القدس العربي»: هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية مراكب للصيادين خلال عملها قبالة سواحل قطاع غزة، واعتقلت عددا من الصيادين وصادرت مراكبهم. وتزامن هذا الاعتداء مع تأكيدات وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلاده لا تنوي شن حرب على غزة، لكنه هدد برد قوي حال استمرت عمليات إطلاق الصواريخ على النقب الغربي.

وقال صيادون إن قوات من البحرية الإسرائيلية هاجمت صباح أمس صيادين اثنين وصادرت مركبهما قبالة بحر مدينة غزة. وأكدوا أن القوة البحرية الإسرائبلية اعتقلت كلاً من محمد الصعيدي، ومحمود الصعيدي، وصادرت قاربهما.

وكان الصيادون الفلسطينيون لحظة الاعتداء عليهم، يبحرون ضمن مسافة الصيد المحددة بأربعة أميال بحرية، وفق إجراءات سلطات الاحتلال التي تفرض حصارا على قطاع غزة منذ عشر سنوات.

إلى ذلك استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الخط الفاصل شرق قطاع غزة، بنيران أسلحتها الرشاشة، المزارعين شرق حي الشجاعية وسط القطاع، وكذلك شرق مدينة خان يونس جنوب ااقطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بشن هجمات على الحدود البرية الشمالية والشرقية لقطاع غزة، إضافة إلى هجماتها المتكررة ضد الصيادين، في خروقات واضحة لاتفاق التهدئة القائم على وقف الهجمات المتبادلة. وفي أعقاب سقوط صاروخ ثان على جنوب إسرائيل مساء أول من أمس الخميس، هدد ليبرمان، في أول رد له على إطلاق الصاروخين بأن «إسرائيل سترد بكل قوة على أي إطلاق نار من قطاع غزة». وأضاف «نحن لا نبحث عن مغامرات، ولا ندفع نحو التصعيد العسكري ضد حماس، ولكننا مصرون على الدفاع عن أمننا». وأكد أنه حيال ذلك «لا يوجد حل وسط، فأي إطلاق نار من غزة نحو إسرائيل سيقابله رد عسكري قوي من جانبنا».

وأشار رغم ذلك أنه «لا توجد النية للمبادرة بشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة»، لكنه جدد تحذير تل أبيب بأنها «لن تحتمل إطلاق صواريخ نحوها». وقال «لن تسكت حيال أي استفزاز أياً كان مصدره، فلا إطلاق نار نحونا ولا سفن لكسر الحصار عن قطاع غزة». وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت مساء الخميس موقعا عسكريا يقع إلى الشرق من وسط قطاع غزة، وقالت إنه رد على قيام نشطاء من غزة بإطلاق قذيفة صاروخية سقطت في محيط بلدة أشكول القريبة من الحدود. جاء ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل سقوط قذيفة أخرى على بلدة سيديروت القريبة من شمال القطاع، حيث ردت إسرائيل بشن سلسلة غارات جوية إضافة إلى قصف مدفعي استهدف عدة مواقع عسكرية لحركة حماس.

وكشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية في تصريحات لموقع مقرب من حركة حماس، أن المقاومة حاولت الأربعاء الماضي، استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي الذي كان ينفذ غارات على قطاع غزة بأسلحة مختلفة مضادة للطيران.

وأكد المصدر أن المقاومة تجري في هذه الأثناء «تقدير موقف»، وطلبت انتظار النتائج وما قد يتسرب من معلومات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في أسباب سقوط الطائرة، مضيفاً «لنترك هذا الأمر للأيام».

وكانت طائرة حربية إسرائيلية من طراز «إف 16» سقطت خلال محاولتهم الهبوط في مطار عسكري، بعد أن شاركت في شن الغارات على قطاع غزة مساء الأربعاء.