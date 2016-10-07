﻿بابكر زيباري: اتفاق العراق وتركيا حول الموصل سيسهل استعادتها

أربيل ـ إدريس أوقودوجو: قال رئيس الأركان السابق للجيش العراقي، بابكر زيباري، إذا تم توفير اتفاق بشأن عملية الموصل بين العراق وتركيا، بالتأكيد سيكون من الأسهل استعادة السيطرة على المدينة من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف زيباري، لمراسل الأناضول في مدينة أربيل (عاصمة إقليم شمال العراق)، امس الجمعة، أن العلاقات بين العراق وتركيا تحتاج إلى «إعادة نظر»، سيما وأن تنظيم الدولة الإسلامية هو عدو مشترك لكلا البلدين، وأن على الجمع ألا ينسوا بأن هذين البلدين عانيا جدًا جراء أعمال التنظيم الإرهابية.

وتابع زيباري قائلًا: «حتى لو شارك الحشد الشعبي في العمليات، فلن يستطيع استخدام الجبهات ومناطق سيطرة قوات البيشمركه. إلا أن مشاركة مسلحي «بي كا كا» في العمليات يشكل خطرًا كبيرًا على سير العمليات من جهة، وإقليم كردستان العراق من جهة أخرى». كما حذر رئيس الأركان السابق للجيش العراقي من خطر نشوب صراعات داخلية بين مليشيا الحشد الشعبي وقوات البيشمركة، عند أي احتكاك بينهما، وذلك بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، ودحره من المنطقة. مشددًا أن السياسات الخاطئة للحكومة المركزية العراقية، أدت إلى إضعاف الجيش وتعزيز مكانة داعش. / الأناضول