﻿الجزائر: مظاهرة تندد بتصريحات سعداني واتهامه لعائلة بلخادم بالخيانة!

الجزائر- «القدس العربي»: خرج أمس المئات من المواطنين في منطقة وادي المرة في مدينة آفلو التابعة لولاية الأغواط ( 300 كيلومتر جنوب العاصمة) في مظاهرة للتنديد بتصريحات الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) في الجزائر قبل يومين، والتي شكك من خلالها في الماضي الثوري لعائلة عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الأسبق، والذي ينحدر من المنطقة، وأفراد عائلته مازالوا يقيمون هناك.

وكان مواطنون من آفلو ومن منطقة وادي المرة قد دعوا إلى تنظيم هذه المظاهرة، عقب التصريحات التي وصفوها بالخطيرة، والتي جاءت على لسان زعيم حزب الأغلبية، في أول ظهور إعلامي له منذ الصيف الماضي، والذي استغله لتفجير قنابل سياسية مدوية، وصلت حد اتهام شخصيات سياسية وعسكرية تولت مناصب عليا في الدولة بالخيانة والعمالة للاستعمار.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأخرى لعبد العزيز بلخادم، وأخرى تحمل شعارات منددة بالكلام الذي صدر من سعداني بحق بلخادم وعائلته، مثل «بلخادم رجل الوطن» و«سعداني الابن البار لفرنسا»، كما طالب المشاركون في المظاهرة من الرئيس بوتفليقة التدخل من أجل إنصاف بلخادم وعائلته، ووضع حد للإساءات التي تصدر عن أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعتبر بوتفليقة رئيسا له.

وكان بلخادم قد علق مجددا على تصريحات سعداني واتهاماته، في اتصال مع قناة «الشروق» ( خاصة) معربا عن استيائه من ضحالة المستوى، مستوى زعيم حزب أكبر قوة سياسية في البلاد، وضحالة المستوى الذي آل إليه حزب جبهة التحرير الوطني، مؤكدا أن الاتهامات التي صدرت عن ذلك الشخص ( سعداني) لا تستحق أن يرد عليها، لأن الوقائع والشهادات والتاريخ هو كفيل بالرد عليها.

واعتبر أنه كيف للرئيسين الراحلين هواري بومدين والشاذلي بن جديد أن يعيناه في مناصب عليا لو كان كلام سعداني صحيحا، ولما كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عينه وزيرا للدولة وزيرا للخارجية ثم رئيسا للحكومة ثم ممثلا شخصيا له، معربا عن استيائه مجددا لمن كانوا في القاعة من كوادر ومسؤولين كبار في الدولة ووزراء، الذين راحوا يصفقون وهم يسمعون كلام سعداني. وكان عمار سعداني قد وجه اتهامات خطيرة لكل خصومه وكل من يناصبهم العداء، إذ اتهم الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق لجهاز المخابرات بأنه رأس حربة جنرالات فرنسا في الجزائر، واتهمه أيضا بأنه وراء إشعال الفتنة الطائفية في مدينة غرداية بين الإباضيين والمالكيين، وكذا بتحريك مجموعة الـ 14 التي تضم مجاهدين وشخصيات ثورية للمطالبة برحيله (سعداني) من على رأس الحزب، وبأنه أيضا هو من يحرك المعارض رشيد نكاز، وأنه هو من حرضه على الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية للتشويش على الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنه هو من يرسله إلى فرنسا من أجل البحث عن ممتلكات المسؤولين الجزائريين في باريس، متهما كلاهما بالعمالة لفرنسا، كما سخر من بلخادم الذي وصفه بالدرويش السياسي، ثم قال مخاطبا الصحافيين»: ابحثوا عن تاريخ عائلة بلخادم وستعرفون إن كانت قد وقفت مع الاستعمار الفرنسي أو مع الثورة.