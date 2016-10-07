﻿واشنطن: الهجوم العسكري على نظام الأسد يحتاج إلى موافقة الكونغرس

واشنطن ـ «القدس العربي»: أكد سناتور أمريكي صحة التقارير التي تفيد بنية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في استخدام الغارات الجوية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضمن خيارات جديدة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وقال السناتورالجمهوري مايك لي إن الخيارات الجديدة ستمثل «تحولا كبيرا في الاستراتيجية الأمريكية الحالية»، وأضاف في لغة تحذيرية واضحة إن اتجاه البيت الابيض لزيادة تدخل الجيش الأمريكي في سوريا يتطلب موافقة من الكونغرس.

واكد لي في بيان وصل لـ «القدس العربي» عبر البريد الالكتروني أن هناك عواقب كارثية إذا لم يناقش الشعب الأمريكي قضية زيادة التدخل العسكري في سوريا، وقال «إذا أراد أوباما ومستشاروه زيادة مشاركة الولايات المتحدة في سوريا بأي طريقة بما في ذلك الهجمات ضد نظام الأسد فعليهم مسؤولية دستورية لطلب إعلان الحرب من الكونغرس».

وقد نشرت «القدس العربي» في عدد، الثلاثاء الماضي، تقارير تفيد بالخيارات العسكرية المتاحة التي تدرسها الإدارة الأمريكية في سوريا بعد انهيار اتفاق الهدنة مع روسيا، وبالفعل، خرجت الصحف الأمريكية بما فيها «واشنطن بوست» لتؤكد عقد اجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض يوم الاربعاء الماضي لمناقشة الخيارات المحتملة على الرغم من تردد أوباما لفترة طويلة لاستخدام قوة عسكرية إضافية.

وأوضح لي أن المشرعين الآن خارج واشنطن لقضاء فترة إجازة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرا إلى ضرورة استدعاء الكونغرس مرة أخرى لعقد جلسة لمناقشة وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في خوض حرب أخرى في حال تحرك أوباما إلى الحرب بدون ترخيص.

وقد هدد أوباما في عام 2013 باستخدام ضربات جوية ضد الحكومة السورية ولكنه تراجع وسط شكوك بأن الكونغرس والمجتمع الدولي لن يقدما له الدعم والمساندة كما فشل في جميع محاولاته لتمرير ترخيص لاستخدام القوة العسكرية بشكل خاص ضد تنظيم «الدولة» لأن التشريع لم يكتسب الزخم المطلوب في مجلس الشيوخ بسبب الانقسامات السياسية والحزبية.

وحاول السناتور ميتش ماكونيل «جمهوري من كنتاكي» والسناتور ليندسي غراهام في وقت سابق من العام الحالي الإسراع في مناقشة التشريعات المتعلقة بترخيص اسخدام القوة العسكرية ولكن القراءات الأولية لجدول أعمال الكونغرس لا تشير البتة إلى أنه من المقرر مناقشة التشريعات في المستقبل المنظور. ومن المرجح أن لا يحظى التشريع بالدعم اللازم في مجلس الشيوخ وسط معارضة من الديمقراطيين والتيار التحرري في الحزب الجمهوري، ولكي تزداد الأمور صعوبة على الخيارات المستقبلية لإدارة أوباما، حاول عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشريع قانون يحظر استخدام القوة البرية الأمريكية ضد تنظيم «الدولة» في سوريا والعراق عبر تضمينه مع قانون السياسة العامة.

وستعنى موافقة أوباما على توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الأسد عودة الحياة للنقاش حول قانون استخدام القوة العسكرية في حين حذر السناتور بوب كوركر من أن الموافقة على منح إدارة أوباما السلطة التي تحتاجها لمحاربة تنظيم « الدولة الإسلامية « أمر يختلف تماما عن الحديث عن مطاردة نظام الأسد مشيرا إلى أن الذهاب ضد الأسد يحتاج إلى سلطات أضافية

وقال كوركر، وهو من لجنة العلاقات الخارجية، «نحن على استعداد لمناقشة ذلك إذا رغبت الإدارة بملاحقة نظام الأسد ولكنها لم تطلب منا ذلك حتى الآن».