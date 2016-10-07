﻿حالة «فريدة» في الأردن: تيارات في «الموالاة» تتجه للتمرد السياسي والمناكفة والمعارضة الإخوانية «تصمت» بانضباط والواجهة تنهي عزلة «الشبيلات»

عمان ـ «القدس العربي»: لا تبدو الجملة الاعتراضية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي عن حزب الجبهة الموحدة الوسطي وأثارت جدلا واسعا في الأردن مضرة أو «غير مفيدة» لإنها باختصار ضربت عصافير عدة بحجر واحد.

تلك الجملة التي دفعت بنجل رئيس الوزراء الأسبق أمجد المجالي إلى تصدر المشهد المعارض نتج عنها عودة غير متوقعة لمعارض من حجم ليث الشبيلات لواجهة التعليق السياسي و مرات عدة وشبكة تأييد إلكترونية واسعة على وسائط التواصل للآراء النقدية الاجتماعية.

تفاعلا مع خطاب الجبهة الموحدة بدا أن الشبيلات الذي انتقد علنا مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة متهيئا للاشتباك مجددا مع المشهد العام وبصورة تنهي العزلة السياسية التي قررها الرجل نفسه قبل ست سنوات.

كما نتج عنها وهذا الأهم إظهار يحتفي به الإخوان المسلمون تحديدا لجوانبهم الإيجابية في قياسات الحكم ومركز القرار مقارنة بما يمكن أن يصدر من معارضة تحشيدية عنيفة من شخصيات وأحزاب الوسط ومن طبقة رجال الدولة الغاضبين مثل الوزير والنائب السابق أمجد المجالي.

التباين في السياق كان ملموسا ففي الوقت الذي يلجأ وبعد تشكيلة مجلس الأعيان الأخيرة رموز أحزاب الوسط الذين تمأسست تجربتهم على التناقض مع الإسلاميين لصالح النظام والدولة للتصعيد الخشن، في هذا التوقيت تبرز صورة القيادي البارز للإخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد كـ «داعية سلام» ورجل يفتح باسم أهم تنظيم سياسي واجتماعي في البلاد ذراعيه للتفاهم والتحاور.

قياسا بما قاله حزب الجبهة الموحدة ـ بعد تشكيلة مجلس الأعيان التي أثارت جدلا واسعا- يمكن النظر بإيجابية شديدة للتعقل والتوازن الذي ظهر في خطاب بني إرشيد وهو يتحدث عن ضرورة التحاور مع العلمانيين وتأييد الدولة المدنية كما ظهر في خطاب الدكتور عبدالله العكايلة وهو يتحدث عن الاستعداد للمشاركة في «حكومة برلمانية»، الأمر الذي يظهر لأول مرة.

يمكن في السياق رصد كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان الجديد وهي في حالة «كمون تكتيكية منضبطة» وبرامجية حيث لا يتحرك في الفضاء الوطني إلا رئيس الكتلة أو الناطقة باسمها الدكتورة ديمة طهبوب وحيث لا تصدر بيانات ولا محاولات من أي نوع للاستثمار الفردي في الأزمات الحالية المثيرة للجدل.

بوضوح يتجاهل أعضاء كتلة البرلمان الإخوانية التعليق على إتفاقية الغاز الإسرائيلي كما تتجاهل مؤسسات الإخوان المسلمين المشاركة في فعاليات حرق المناهج التي أغضبت السلطات.

بمعنى آخر قياسا على مستوى الانفعال والتحفز عند حلفاء الدولة التقليديين في أحزاب الوسط ونقابة المعلمين تظهر كتلة الإخوان البرلمانية أقصى طاقات الإنضباط السياسي والإعلامي مقدمة نموذجا يمكن البناء عليه في الميل لعدم التصعيد والتوظيف السياسي في أزمات الشارع.

يحصل ذلك فيما تولد نسبيا وتدريجيا حالات «تمرد» واضحة في الشارع عند «أصدقاء مفترضين» للخط الرسمي وتتجه بقوة نحو إعلان المعارضة والتبرؤ من تحالفات الماضي والسبب في ذلك الاصطفافات والاحتقانات الطازجة التي نتجت عن الإطاحة بمجلس الأعيان القديم واستبدلته بمجلس جديد من المباشر أن بعض اختياراته كانت «شللية» وأغضبت الكثير من الزعامات العشائرية والمناطقية المحسوبة على الولاء.

معسكر الولاء المفترض يبدو «متصدعا» حتى قبل معرفة أداء وخطاب 76 عضوا جديدا في البرلمان أغلبهم من أبناء الثقل العشائري المعتاد.

نقابة المعلمين التي تتصدى اليوم بشراسة للحكومة في مسألة تعديل المناهج يمثلها مجلس نقابي دعم بقوة من السلطة والمؤسسات السيادية في الماضي القريب لإسقاط الإخوان المسلمين.

وهو ما حصل فعلا حيث تم انتزاع النقابة من حضن الإخوان بفارق 6 % من الأصوات فقط لصالح الفريق الذي يساهم اليوم في إحراق المناهج ويندد بتضليل وزير التربية والتعليم للجميع.

وحزب الجبهة الموحدة أصلا وهو وريث ثاني أكبر تجربة حزبية في البلاد تموضع أصلا خلف هدف منافسة الإخوان المسلمين وتقليم أظافرهم فيما يقود وينتج اليوم أخشن خطابات المعارضة ويتجاوز الإطار الكلاسيكي الذي أعتاد عليه حتى الإسلاميون بجزئية «مناقشة الحكومات» وليس المرجعيات فيخاطب مباشرة مركز القرار المرجعي وبلغة اتهامية وهو ما لم يفعله الإسلاميون في أسوأ ظروف الضغط الرسمي والأمني عليهم. يوجد غاضبون كثر اليوم من تيار الولاء التقليدي وبعض العشائر تم فعلا تجاهلها تماما في مجلس الأعيان فيما استبدلت قيادات وزعامات بأخرى بصورة غير مهنية وغير مفهومة.

تيار الرأي الآخر يتقدم وينمو ويعترض بشراسة في الأردن هذه الأيام وأعنف الجمل المناكفة صدرت عن حزب يقود أحزاب الوسط وبعض النواب بعد انعقاد الدورة سيخاطبون الشارع والمايكروفون والاستعراض التصعيدي بكل وضوح ومستوى «الإخفاق» في ترتيب أوراق التمثيل الاجتماعي كبيرا جدا ولم يعد من الممكن التغاضي عنه.

يصمت تكتيكيا الإخوان المسلمون وبذكاء في المقابل ترقبا ليما ستفسر عنه المواجهة الحالية بين الدولة وأولادها أو تلك التيارات المقربة منها.