﻿نداءات الاستغاثة وصور القتلى لا تفارق المنقذين قبالة السواحل الليبية

طرابلس – ا ف ب: بعد أن شاركوا لأيام عدة في عمليات إنقاذ صعبة للغاية للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، تنفس أفراد طاقم السفينة الشراعية استرال الصعداء الخميس، لأن البحر الهائج حال دون وصول زوارق إضافية.

وروى مصور وكالة فرانس برس آريس ميسينيس الموجود على متن سفينة الإنقاذ استرال، أن البحر صباح الخميس كان هائجا ما قلل من احتمالات وصول زوارق جديدة تقل مهاجرين من ليبيا. وتستأجر منظمة «برواكتيفا اوبن ارمس» الإسبانية هذه السفينة الشراعية، التي تمكن طاقمها خلال الأيام القليلة الماضية من نجدة آلاف المهاجرين.

ومساء الاربعاء قامت سفينة من خفر السواحل الإيطاليين بنقل 29 جثة لمهاجرين توفوا على متن زورق كان مكتظا بالنساء والرجال والأطفال. وقال المصور إن بحارة السفينة استرال استفادوا من عدم وصول زوارق جديدة «للاستراحة ومناقشة الوضع» استعدادا لموجة جديدة من الزوارق مع هدوء البحر.

ويبلغ طول السفينة استرال نحو 35 مترا وهي تبحر قبالة الشواطئ الليبية منذ الربيع الماضي لنجدة المهاجرين. وطاقمها يتألف من ستة مسعفين وقبطان ومساعد قبطان وميكانيكي، وهم ستة إسبان وإيطاليان ويوناني وقد عملوا سابقا قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية التي يصلها المهاجرون من تركيا.

وشارك الجميع في أعمال الإغاثة الاثنين لنجدة عدد كبير من زوارق المهاجرين. إلا أن أفراد طاقم السفينة وجدوا أنفسهم وحيدين في البحر صباح الثلاثاء بعد أن غادرت سفن الإنقاذ الأخرى إلى الشواطئ الإيطالية لنقل آلاف المهاجرين الذين انتشلوا من مياه البحر.

ولم يطل الوقت حتى وجدوا أنفسهم أمام زوارق مهاجرين جديدة. قال المصور ميسينيس «كان الجميع يصرخون، والأطفال يبكون، والرجال يستغيثون طالبين المساعدة لإنقاذ أولادهم، في حين بح صوت المسعفين وهم يطلبون من الجميع الهدوء والاستجابة للتعليمات».

السفينة التي اقتربوا منها كانت خشبية متهالكة تنقل نحو ألف شخص بينهم نساء وأطفال. ولما انبعث بعض الدخان الناتج عن احتكاك كهربائي على متنها، ساد الذعر المكان وحصل تدافع حتى كادت السفينة أن تغرق.

وتكشف صور المصور عن حالة اليأس التي وصل إليها المهاجرون الهاربون، حيث كانوا يرمون بأنفسهم في المياه بالعشرات قبل أن يستغيثوا بطاقم استرال لانتشالهم، وبعضهم كانوا يرفعون أطفالهم فوق الماء لإبقائهم على قيد الحياة.

وتمكن طاقم استرال من إعادة الهدوء وتوزيع سترات النجاة لتجنب غرق أي مهاجر. وقال مصور فرانس برس «لقد أنقذوا الكثيرين من الموت المحتم، ولو لم يكونوا هنا كنا تكلمنا عن مئات القتلى». وأضاف أن المهاجرين عندما «يبحرون في الليل غالبا ما تتسرب المياه إلى داخل زوارقهم، ما يتسبب بحالة ذعر وتدافع تؤدي إلى هلاك البعض غرقا أو دوسا تحت الأقدام».

ولا وقت للدخول في نقاشات، فالمطلوب العمل السريع لنقل الناجين إلى سفن أخرى وصلت والاهتمام بمئات آخرين لا يزالون في المياه أو في زوارق متهالكة. وينهي المصور ميسينيس أخيرا كلامه قائلا «إن المهاجرين فور صعودهم إلى السفينة بالكاد يصدقون أنهم لا يزالون على قيد الحياة ويرددون أمام المسعفين : شكرا، شكرا، حماكم الله.