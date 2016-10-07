﻿المركزي الأوروبي يلمح إلى نيته المضي في التحفيز مع تباطؤ النمو

فرانكفورت/نيويورك – رويترز: قال إثنان من كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ان البنك ينوي المضي قدما في سياسة التحفيز التي تنطوي على أسعار فائدة سلبية وبرنامج ضخم لشراء السندات حتى يصبح راضيا عن آفاق التضخم في منطقة اليورو.

وأنفق البنك المركزي الأوروبي أكثر من تريليون دولار على شراء السندات، في مسعى لتعزيز التضخم الذي ما زال على الرغم من ذلك فوق مستوى صفر في المئة بقليل، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المعدل الذي يستهدفه البنك عند نحو إثنين في المئة على مدار عامين على الأقل.

وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي، بيتر برات، ان وقف التحفيز مبكرا -وهو الأمر الذي أدى التكهن به إلى إحداث اضطراب في أسواق السندات هذا الأسبوع- قد يتسبب في تعطيل التعافي الاقتصادي الذي ما زال بحاجة إلى «قدر كبير من الدعم.»

وقال نائب رئيس البنك فيتور كونستانسيو ان تقريرا نشرته وكالة بلومبرغ يشير إلى توافق واسع بين واضعي السياسات النقدية على تقليص برنامج شراء السندات الشهري البالغة قيمته 80 مليار يورو (89.22 مليار دولار) «غير صحيح.»