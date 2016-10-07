﻿الاتحاد الأوروبي يصعد لهجته ويندد بـ«المناورات البريطانية» بشأن انسحابها منه

باريس – أ ف ب: صعد الأوروبيون بشكل واضح لهجتهم تجاه الحكومة البريطانية الحريصة على مراعاة مصلحتها فقط خلال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرين من انهم سيكونون «حازمين تماما» ازاء «مناورات» المملكة المتحدة. وأدى هذا التصعيد الكلامي من الجانبين بشان شروط خروج بريطانيا المعلن من الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع خاطف لقيمة العملة البريطانية صباح أمس الجمعة.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في ملتقى في باريس «لا يمكن ان نضع رجلا في الخارج واخرى في الداخل».

وحذر المسؤول الأوروبي، مدعوما برئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي كان إلى جانبه، انه «بشان هذه النقطة علينا ان نكون متصلبين، انا اتابع المناورات».

وأضاف «اذا بدانا تفكيك السوق المشتركة من خلال الاستجابة (..) لنزوة كل دولة تقرر الخروج فنحن ندشن بذلك نهاية أوروبا».

وجاء هذا التحذير الأوروبي اثر امتعاض أبرز دول الاتحاد من التصريحات المتشنجة الأخيرة لتيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية.

فقد قالت ماي الأربعاء الماضي في اختتام مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام «لن نخرج من الاتحاد الأوروبي … لكي نتخلى مجددا عن التحكم بالهجرة».

وأدت تصريحاتها إلى رد فعل من باريس، حيث دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في اليوم التالي إلى «الحزم» في المفاوضات المستقبلية مع بريطانيا، وقال «يجب ان يكون هناك تهديد، يجب ان تكون هناك مخاطر، يجب ان يكون هناك ثمن».

وأضاف «قررت المملكة المتحدة الخروج، بل واعتقد قررت خروجا قاسيا، إذن يتعين ان نمضي حتى نهاية المطاف مع رغبة البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي».

ومنذ بداية مؤتمر حزب المحافظين الاحد الماضي كثفت ماي وكذلك وزراء حكومتها الوعود لأنصارهم بخروج واضح وتام من الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى افق خروج قاس لا تنازلات فيه. وكشف وزير الداخلية امبير رود عن خطة لتشجيع المؤسسات على نشر لائحة بموظفيها من غير البريطانيين، وتفضيل العمالة الوطنية. والهدف هو تقليص عدد المهاجرين من 330 ألفا سنويا الان إلى 100 ألف سنويا.

لكن بالنسبة ليونكر «اذا رغبت المملكة المتحدة في دخول حر للسوق الداخلية الأوروبية، فانه يتعين عليها ان تحترم بالكامل كافة الحريات التي تواكب السوق الداخلية».

وبوضوح فانه لا يمكن لبريطانيا ان تقيد حرية حركة وحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أراضيها، اذا ارادت الحفاظ على الدخول للسوق المشتركة.

من جهتها جددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس التأكيد على هذا الشرط الذي لا غنى عنه، وقالت «إذا لم نعلن ان الدخول الكامل للسوق الداخلية الأوروبية رهن بحرية الحركة الكاملة، فإننا نكون بذلك قد أطلقنا حركة ستنتشر في كل أوروبا حيث سيفعل كل واحد ما يحلو له».

وأرت اأمام ارباب الصناعة الالمان بانها «لن تكون مفاوضات سهلة» وطلبت دعمهم.

ويخشى القادة الأوروبيون على ما يبدو ان تنحرط الأوساط الاقتصادية في مفاوضات موازية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر إضعاف موقف بروكسل.

واوضح يونكر «ان المملكة المتحدة وحكومتها والأوساط القريبة منها، بصدد العمل على ان يفسروا للصناعيين في القارة (..) انه بأي حال يجب الحفاظ على علاقات ودية قدر الإمكان».

وأضاف محذرا لكن «لا يجب ان تنخرط قطاعات كاملة من الصناعة الأوروبية في مباحثات سرية في غرف مظلمة مع مبعوثي الحكومة البريطانية».